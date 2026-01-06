Halo di Samuray Jay ti entra in testa fin dalle prime strofe e non ne esce più: scopriamo il significato e il testo della canzone.

All’anagrafe Gennaro Amatore, Samuray Jay è uno dei nomi più promettenti della scena rapper napoletana. Il successo della canzone Halo, arrivata in testa alla classifica Viral 50 Italia, ne è la prova. Scopriamo il significato e il testo del brano.

Halo di Samuray Jay: il significato della canzone

Dopo il successo di Colpa Mia (Gelosa) e Fammi Capire, a giugno 2025 Samuray Jay ha lanciato Halo. Prodotta da Vito Salamanca, la canzone è subito diventata un tormentone sui social e ha scalato le principali classifiche, finendo in testa pure alla Viral 50 Italia. Un ritmo latino e un sound fresco e innovativo fanno da sfondo a un testo dal significato semplice, ma comunque d’effetto.

“È tutto sbagliato

Sta andando tutto al contrario

Di come l’ho immaginato

Non si può amare a metà“.

Halo parla delle sensazioni che si provano dopo la fine di una relazione, quando bisogna fare i conti con i ricordi, con ciò che è stato e non sarà più. Non accettare la rottura, soprattutto se ci sono ancora contatti ambigui, è difficile.

“Prima morivo per te

Mo non ti richiamo

Sorry, sono occupato“.

Quando una storia d’amore finisce si sta male ed è anche normale che sia così, ma non bisogna mai dimenticare che “ritornerà il sole pure quando piove“. Halo di Samuray Jay invita a non abbattersi per gli addii, a guardare avanti e a non accontentarsi mai di “amare a metà“.

Ecco il video di Halo di Samuray Jay:

Halo di Samuray Jay: il testo della canzone

Io te lo giuro

Per te avrei fatto a pugni con il mondo intero

Ma è solo fumo (uuaaahh)…

Continua per il testo integrale