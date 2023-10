Il racconto di Guendalina Canessa, solidale con Sophie Codegoni dopo la sua rottura con Alessandro Basciano.

Ha voluto dire la sua sui rapporti di coppia Guendalina Canessa, prendendosi come esempio e dando una sorta di solidarietà femminile a Sophie Codegoni dopo le sue parole sulla fine della relazione con Alessandro Basciano. L’ex volto del GF, sulle sue stories Instagram, ha raccontato di aver subito un tradimento dopo il parto, un po’ come accaduto proprio alla più giovane influencer.

Guendalina Canessa, soldarietà a Sophie Codegoni

Attraverso le sue stories su Instagram, come detto, la Canessa ha spiegato di essere rimasta particolarmente colpita dalla vicenda Codegoni-Basciano e in un certo senso di essersi sentita coinvolta per il suo passato.

“Mi ha super colpito la storia di Verissimo, anche se quella bellissima ragazza (Sophie Codegoni, ndr) non è una mia amica, non l’ho mai incontrata. Mi ha stretto il cuore perché io ci sono passata. Anche io mi sentivo sola, avevo una bambina neonata e dovevo badare a lei. Sono stata tradita e non c’è cosa peggiore”, ha detto la Canessa.

“Io mi batto contro le ingiustizie, sono per la solidarietà femminile. Mi sono così tanto dispiaciuta a vedere le lacrime di questa ragazza che diceva di essere totalmente sola in casa con una bambina piccola”, ha aggiunto.

Guendalina, poi, rivolgendosi direttamente alla bella Sophie ha detto: “Amore non sei sola. Intanto perché hai tua figlia. Poi perché hai una famiglia molto giovane e molto carina che ti sta molto vicino. Credetemi già questa è una grandissima ricchezza”.

“Sono passati 13 anni, e 13 anni fa ero ancora più giovane. Mi sono guardata allo specchio e mi sono detta: ‘sai che c’è? Va**anc**o a tutto. Sono fi*a, sono simpatica, sono giovane, sono per bene, non mi manca niente. Quindi mi sono subito rialzata e mi sono ripresa in mano la mia vita'”.

In conclusione, ecco il messaggio e l’augurio per il futuro della Codegoni: “Mi auguro che anche lei farà la stessa cosa perché ha tutte le carte per poterlo fare”.

