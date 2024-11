Geolier incastrato da Striscia la Notizia: il video fa discutere, poi il rapper chiede scusa, “Non succederà più”.

Il rapper napoletano Geolier, secondo classificato al Festival di Sanremo 2024, è finito sotto i riflettori per un comportamento imprudente alla guida. L’artista, in alcune stories pubblicate sui social, si è filmato in auto senza aver indossato la cintura di sicurezza, un gesto che non è passato inosservato agli occhi di Striscia la Notizia.

Il programma satirico di Canale 5 ha mandato il suo inviato Max Laudadio, che ha raggiunto Geolier per chiedergli conto dell’accaduto. Scopriamo che cosa ha dichiarato il cantante.

Geolier chiede scusa dopo il video alla guida

Durante il confronto con Laudadio, il cantante ha ammesso il proprio errore, scusandosi pubblicamente. “Se mia mamma vede questo video… Ho sbagliato ed è stato un errore di distrazione. Questa è una ca…“, ha dichiarato con ironia.

Qui il video del servizio di Striscia la Notizia.

Dopo aver riconosciuto la leggerezza, Geolier ha lanciato un importante messaggio ai suoi seguaci, soprattutto ai più giovani: “Mi raccomando ragazzi, alla guida allacciate sempre la cintura e non usate il telefono. Non farò mai più questa ca…“. Un appello che ha sottolineato quanto sia fondamentale mantenere comportamenti responsabili al volante per la propria sicurezza e quella degli altri.

Geolier: un esempio per i giovani (nel bene e nel male)

Spesso i fan vengono influenzati dai comportamenti e dalle parole dei propri idoli, per tale motivo spesso si tende a dare una certa responsabilità alle celebrità per i messaggi che trasmettono attraverso i social.

Resta da vedere se l’intervento di Striscia la Notizia contribuirà a una maggiore attenzione verso la sicurezza stradale, specialmente tra i giovani che spesso imitano le abitudini dei loro idoli.

Intanto Geolier si è detto pentito della leggerezza con cui ha affrontato la guida, e ha promesso di prestare maggiore attenzione.