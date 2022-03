Il gruppo Wagner ha una missione: uccidere il presidente dell’Ucraina Zelensky e altri membri del governo. Chi sono questi mercenari?

Stando a quanto sostiene il Times, il presidente dell’Ucraina Zelensky e altri membri del governo sono in pericolo di vita. A volere la loro testa, ovviamente, è Putin, che ha chiesto l’intervento del Gruppo Wagner. Si tratta di mercenari, secondo indiscrezioni ben 400, che si muovono tra Kiev e dintorni già da mesi. Vediamo chi sono questi uomini tanto pericolosi e se questa è la prima missione di violenza per cui vengono arruolati.

Gruppo Wagner: chi sono i mercenari?

Siamo nel 2022 e pensavamo di non dover più parlare di guerra, né tantomeno di mercenari. Questi ultimi, la cui attività è illegale e sono camuffati in compagnie militari private, sembravano appartenere ad un’epoca che tutti volevano dimenticare, eppure non è così. Secondo il Times, a Kiev ci sarebbero oltre 400 soldati appartenenti al Gruppo Wagner, pronti ad uccidere il presidente dell’Ucraina e altri membri del governo e a prendere il comando della capitale. Questi mercenari, ex soldati ed ex poliziotti, sarebbero in attesa di un segnale da parte del Cremlino. La loro presenza, è bene sottolinearlo, è stata smentita da Mosca.

Nonostante ciò, le notizie riportate dal Times sono ben precise. Sembra che il Gruppo Wagner, ovvero una milizia privata, sia arrivato dall’Africa cinque settimane fa, comandato da un grande amico del presidente russo. Stiamo parlando di Evgheni Prigozhin, uomo d’affari molto potente soprannominato “lo chef di Putin“. I mercenari sarebbero arrivati nella capitale ucraina lo scorso gennaio per tenere sotto controllo Volodymyr Zelensky e altri 23 membri del governo, tra cui il sindaco di Kiev Vitaly Klitscho e il fratello Wladimir. Sarebbero proprio tutti loro ad essere in pericolo di vita. Il Gruppo Wagner, infatti, ha il compito di ucciderli e di prendere il controllo della città.

Le missioni precedenti del Gruppo Wagner

La guerra in Ucraina non è la prima missione a cui il Gruppo Wagner ha preso parte. Secondo i beninformati, la loro presenza è stata segnalata anche in Siria, Libia, Repubblica Centrafricana e Mali. Secondo il Center for Strategy and International Studies (Csis) di Washington, tra il 2016 e il 2021, le compagnie militari private russe hanno agito in diversi luoghi, come: Sudan, Madagascar, Stati Uniti, Mozambico, Botswana, Burundi, Ciad, Comore, Congo, Guinea, Guinea Bissau, Nigeria e Zimbabwe.

Riproduzione riservata © 2022 - DG