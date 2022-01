Non solo colori basic ma anche neutro per quest’inverno, come il grigio che si indossa in molteplici sfumature e abbinamenti.

Il grigio è una nuance che divide da sempre. Lo scorso anno insieme al giallo, Pantone ha scelto l’ultimate Grey come colore simbolo di resilienza e stabilità, ribaltando l’idea secondo cui il grigio essendo un mix di bianco e nero ma non un colore basic, rappresenterebbe un colore dubbioso ed instabile. E quest’anno la moda lo ripropone ancora una volta in tutte le sue molteplici sfumature, che sono perfette per raccontare i paesaggi di ghiaccio o di mare tinti dal freddo dell’inverno.

Come capire se non è più innamorato di te: i segnali inequivocabili Scopri di più!

Grigio: come si indossa in passerella, dagli outfit eleganti a quelli pret a porter

Il grigio si presenta come un colore estremamente versatile: non a caso infatti lo troviamo tra outfit eleganti, che lo prediligono nella sua sfumatura argentata, oppure così brillante da trasformarlo in una nuance gioiello e brillante: illumina slip dress preziosi per Louis Vutton, che lo sceglie anche come colore principe dei capispalla da neve.

– Oppure lo ammiriamo accendersi in argento nella palette ispirata ai colori naturali dell’inverno di Ysl, che non dimentica di fare del grigio una delle nuance cardine della sua collezione autunno/inverno 2022. La maison francese lo propone persino come alternativa al classico tailleur nero, guardando già alla primavera che arriverà, preparandoci ad investire sul grigio ben oltre quest’inverno.

– Anche Gucci e Tom Ford prediligono il grigio, affiancandolo spesso al bianco e nero, mostrandone tutta la sua bellezza nell’entrare di diritto nelle nuance perfette per un look statement elegante, mentre Elisabetta Franchi ci ricorda quanto questo colore abbinato al marrone possa essere una nuance su cui puntare tutti i giorni, dalle sfumature più scure che richiamano il piombo a quelle più chiare che tendono verso il bianco.

Con quali colori possiamo abbinare il grigio?

Bianco, nero e marrone sono i colori che ci permettono di indossare il grigio sicuramente nella maniera più semplice e versatile, ma se puntassimo anche su qualche colore inaspettato? Se accostare il giallo può apparire troppo primaverile per un look invernale – anche se sappiamo bene che i colori luminosi sono super approvati quest’anno anche in inverno -, il Very Pery proposto come colore dell’anno da Pantone si sposa magnificamente con il grigio.

Anche il rosa, il ciclamino e il magenta, insieme al grigio propongono un outfit dai toni invernali romantici, perfetto per chi cerca un look delicato e femminile. Se il vostro spirito invece predilige look rock e sportivi, il grigio mélange sia chiaro che scuro è una nuance su cui potete divertirvi ad accostare diversi colori scuri, come per esempio il verde scuro, il petrolio e anche il rosso.

Riproduzione riservata © 2022 - DG