Martedì 24 novembre arriva in Italia la stagione 17 di Grey’s Anatomy: il Covid colpisce anche nel medical drama. Le anticipazioni.

Se siete tra i tanti fan di Grey’s Anatomy c’è una data che dovete segnarvi in rosso sui vostri calendari: quella di martedì 24 novembre. E’ questo infatti il giorno del debutto della stagione 17 in Italia. Su Fox verranno trasmessi i primi due episodi, che negli Stati Uniti sono invece già andati in onda giovedì 12 novembre. Il medical drama in questa diciassettesima stagione affronterà anche un tema di grande attualità: la pandemia di Covid-19. D’altronde il Coronavirus ha segnato così tanto la vita di tutti noi che non poteva non arrivare anche su Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy 17: le anticipazioni

Nel corso delle puntate di Grey’s Anatomy 17 non vedremo però solamente personale varie avere a che fare con il Covid, ma ci sarà una sorta di grande omaggio agli operatori sanitari che in tutto il mondo stanno affrontando questa situazione.

Grey’s Anatomy Ellen Pompeo

“La stagione 17 ha richiesto uno sforzo enorme da parte del nostro cast, della nostra troupe, dei nostri scrittori e dei nostri partner, e ne siamo orgogliosi. Ma il nostro impegno non è nulla in confronto al lavoro dei nostri operatori sanitari in prima linea a cui è dedicata questa stagione” ha spiegato la showrunner Krista Vernoff.

Ma non solo, Krista Vernoff ha anche dichiarato di sperare che la serie TV serva anche per convincere la gente a utilizzare sempre la mascherina: “Ci auguriamo che il nostro spettacolo vi ispiri a indossare le vostre mascherine per proteggere loro e proteggerci l’un l’altro. Come direbbe Derek Shepherd: “È un bel giorno per salvare vite umane”.

Grey’s Anatomy 17: Derek torna

Ma c’è anche un’alta grande novità che caratterizza la stagione 17 di Grey’s Anatomy: il ritorno di Patrick Dempsey nei panni del dottor Derek Sheperad.

Il personaggio apparirà in sogno alla sua amata Meredith: i due potranno così rincontrarsi a distanza di anni, anche se solamente nel mondo onirico.