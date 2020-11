La storia d’amore tra Meredith e Derek ha fatto emozionare tutti i fan di Grey’s Anatomy: nella stagione 17 torna Patrick Dempsey.

E’ probabilmente impossibile trovare un fan di Grey’s Anatomy che non si sia emozionato per la storia d’amore tra Meredith e Derek e per come è tragicamente finita. L’uscita di scena di Patrick Dempsey e del suo personaggio è stato un boccone amaro da digerire, per chi ha seguito il medical drama sin dalla prima puntata: ora i fan della serie TV saranno felici di apprendere che, a sorpresa, Patrick Dempsey tornerà a interpretare il suo Derek Shepherd nella stagione 17 di Grey’s Anatomy.

Grey’s Anatomy 17: torna Patrick Dempsey

In molti ora si domanderanno come sia possibile che Derek Shepherd torni nella stagione 17 di Grey’s Anatomy visto che il personaggio è morto. Nessuna risurrezione dall’oltretomba: il personaggio interpretato da Patrick Dempsey apparirà infatti in segno alla sua amata Meredith.

Patrick Dempsey

Sarà una scena toccante, romantica ma che strapperà anche qualche sorriso. I due si incontreranno in una spiaggia, lei vedendolo in lontananza gli dirà: “Mi manchi”. E cosa risponderà Derek? “Lo so”. D’altronde era difficile immaginare una risposta differente dal dottore.

Grey’s Anatomy 17: le anticipazioni su Derek

Del ritorno di Patrick Dempsey, che avverrà nel primo episodio di Grey’s Anatomy 17, ne ha parlato anche la showrunner Krista Vernoff.

“Abbiamo dovuto escogitare modi creativi per consentire al nostro spettacolo di essere ancora divertente e romantico e fornire un po’ di evasione” ha spiegato la showrunner del medical drama.

“Il tema della spiaggia, che continuerà oltre il primo episodio, ci ha fornito un modo per evadere dalla pandemia (la pandemia di Covid-19 sarà uno dei temi portanti della stagione, ndr). E il ritorno di Derek ha fornito pura gioia per noi, per Meredith e per i fan” ha poi concluso sempre Krista Vernoff.