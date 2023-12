Sale la temperatura al Grande Fratello dove Greta Rossetti ha chiesto, tra un pizzico di ironia e un bel po’ di serietà, un bacio a Vittorio…

Era entrata al Grande Fratello creando il “famoso” triangolo con Perla e Mirko, ma ora Greta Rossetti si sta prendendo la scena per altre situazioni. Pare, infatti, che la ragazza sia particolarmente interessata a Vittorio e negli ultimi giorni lo sta ripetutamente provocando. La conferma anche nelle ultime ore con una richiesta di bacio molto esplicita che ha suscitato anche grande ilarità tra alcuni degli altri concorrenti.

Greta Rossetti tenta Vittorio: “Mi baci o no?”

Alfonso Signorini

Parlando sul divano con Vittorio e altri concorrenti, Greta si è prima di tutto confessata sui sentimento con l’ex: “Mirko ad oggi ha fatto tanto per me, io l’ho trattato male perché non mi fidavo di lui. E lui non se lo meritava perché mi ha dato veramente tantissimo”, ha detto.

Poi rispondendo a Vittorio: “Se ho sbagliato a non fidarmi di lui? Sì, ma ho paura comunque. Dobbiamo ricostruire, sicuramente sono predisposta nel farlo”.

Il discorso si è poi fatto decisamente di diversi toni con grandi scherzi e battute. Ad un certo punto, infatti, Vittorio ha detto: “Quindi mi dici che io sono il ruotino di scorta?”.

Da qui uan serie di frasi e battute che hanno portato la conversazione a farsi più “spinta”.

Parlando di baci, veri e “alla francese”, infatti, Greta si è rivolta a Vittorio dicendo: “Io sono una donna single, ad oggi sono una donna libera da tre settimane. Quindi mi baci o no? Sono troppo passionale e carnale, sono già tre settimane…“. A quel punto Vittorio si è messo a ridere, anche per un pizzico di imbarazzo. Cosa succederà tra i due?

Di seguito anche un post su X di un utente con il momento del dialogo tra concorrenti e le varie reazioni avute dai diretti interessati: