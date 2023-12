Dalla prossima partecipazione a Sanremo, fino al tour del 2024 e alla libertà di esprimersi delle donne. Parla Emma Marrone.

Tornerà a Sanremo tredici anni dopo l’ultima volta, ma nei piani di Emma Marrone c’è anche il tour del 2024 e tanti messaggi di libertà che la cantante desidera dare a tutte le persone che la seguono e non solo. L’artista si è raccontata a 360° a Grazia in una bellissima e completa intervista.

Emma e la libertà delle donne

Emma Marrone

Si sente una donna libera ed è esattamente questo il messaggio che Emma vuole dare al suo pubblico e non solo. Intervistata da Grazia, la cantante ha spiegato diversi aspetti del suo pensiero: “Sono una persona libera di essere come sono e di mostrarmi come voglio. Vorrei che la stessa libertà l’avessero tutte”.

L’analisi della Marrone è poi andata avanti: “In America sul palco con un microbody c’è Christina Aguilera, ma anche Beyoncé. Non si vergognano dei loro corpi, sono artiste. Patty Pravo si esibiva con le camicie aperte sul seno, Renato Zero in calzamaglia come David Bowie, Loredana Bertè e Tina Turner portavano gonne cortissime”.

Dando uno sguardo a cosa sta succedendo ora e a determinate polemiche che hanno coinvolto anche lei in prima persona, l’ex volto di Amici ha aggiunto: “Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo?”, si è domandata la cantante.

“Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte. I miei colleghi maschi sono liberi di stare a torso nudo e mostrare i capezzoli, mentre i nostri vengono censurati. Continuiamo a fare differenze tra il corpo maschile e femminile, e noi siamo sempre la cosa da nascondere”.

Di seguito anche un post Instagram della cantante con la copertina di Grazia di cui è protagonista: