Green Pass, Authcode: come ottenere o recuperare il codice per il certificato verde qualora fosse stato smarrito o sbagliato.

Dal 6 agosto il certificato verde sarà obbligatorio in Italia per tantissime attività quotidiane. La corsa al Green Pass è iniziata e ha reso preziosissimo l’Authcode. Di cosa si tratta? Del codice che permette di ottenere il pass che garantisce l’avvenuta vaccinazione o la presenza di anticorpi da guarigione nel proprio corpo. Ma come si può richiedere o recuperare questo codice, generalmente inviato in automatico dalla piattaforma nazionale?

Green Pass, Authcode: come ottenerlo

Come ormai risaputo, l’Authcode arriva tramite SMS o email, a seconda del contatto fornito al momento della vaccinazione, pochi giorni dopo l’avvenuta inoculazione. Solitamente bastano 48 ore per poter ricevere il fatidico SMS, ma potrebbero volerci in alcuni casi alcuni giorni.

Green Pass Covid

Al momento della generazione del Certificato Verde Covid 19, la piattaforma nazionale invia in automatico un messaggio con l’Authcode associato ai recapiti forniti dal cittadino nel momento in cui si è vaccinato, ha ottenuto un certificato di guarigione o si è sottoposto a un test antigenico/molecolare. Ma cosa succede se l’SMS o l’email con il codice non arrivano o se lo stesso codice risulta sbagliato? C’è la possibilità di chiederne uno nuovo?

Authcode sbagliato o smarrito: cosa fare

Qualora il codice dovesse essere smarrito o dovesse non arrivare per svariati motivi, ogni cittadino ha diritto a chiamare il numero 1500, attivo 24 giorni su 24, 7 giorni su sette. Dopo aver ricevuto risposta, bisognerà verificare i contatti con l’operatore, prima di procedere a un nuovo invio. In alternativa, si può inviare una richiesta all’indirizzo codice.dgc@sanita.it, indicando all’interno della mail il codice fiscale, la data dell’evento e l’indirizzo al quale si vuole ricevere il nuovo codice.

Per poter rendere più snella la gestione dell’invio dei codici necessari per il Green Pass, è possibile ricevere l’Authcode anche per i propri familiari con meno dimestichezza con la tecnologia. L’importante è aver lasciato i giusti recapiti al momento della ‘richiesta’. In caso di dubbi o richieste di assistenza tecnica è comunque possibile contattare il call center, attivo tutti i giorni dalle 8 alle 20, al numero 800 912 491, o in alternativa inviare una email all’indirizzo cittadini@dgc.gov.it. Per ogni altra informazione consulta l’apposita pagina sul sito del ministero.