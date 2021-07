Il tanto atteso (e temuto) switch off del nuovo digitale terrestre è stato rimandato. Scopriamo il perché e la data in cui sarà definitivo.

Erano ormai in tanti ad attendere con ansia lo switch off del nuovo digitale terrestre. Un passaggio che avrebbe portato molti italiani a dover cambiare tv al fine di poter continuare a vedere i canali di sempre.

Sebbene la data prevista fosse ormai vicinissima, c’è stato uno stop improvviso che ha portato ad un posticipo di ben un anno e mezzo. Scopriamone di più e cerchiamo di capire quali saranno i passi che porteranno a questo cambiamento.

Switch off del digitale terrestre: ecco le nuove date

Durante la riunione al Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) è stato deciso per un cambio di data riguardante il digitale terrestre.

Canali tv digitale terrestre

Questo avverrà in più fasi. La prima, che riguarda il passaggio dall’Mpeg-2 all’Mpeg-4 sarà posticipata di circa un mese, slittando dal 1 Settembre al 15 Ottobre.

A seguire ci saranno diversi cambiamenti presentati nel documento redatto in merito e che si concluderanno il 1 Gennaio 2023.

Ci sarà quindi più tempo per cambiare i dispositivi ritenuti ormai obsoleti e tutto perché a causa del Covid, dei passaggi che avrebbero dovuto essere snelli e veloci sono invece stati rallentati.

A tal proposito, anche le informazioni relative i vari passaggi saranno rese in modo più chiaro attraverso un portale che sarà presto istituito in merito e che fornirà tutte le indicazioni necessarie tra cui anche i vari bonus previsti e come accedervi.

Come capire se la propria tv è da cambiare

Come alcuni già sapranno, esiste un modo per capire se la propria tv è in grado di supportare il digitale terrestre. Per farlo basta infatti sintonizzarsi sui canali 100 e 200 che sono rispettivamente un test per le reti Rai e per quelle Mediaset. Se andando su questi canali appare la scritta “Test Hevc Mainio” la tv è pronta per il digitale. In caso contrario, invece, ovvero qualora non dovesse apparire alcuna scritta, sarà necessario acquistare un decoder.

Cambiamenti che sarà possibile ancora una volta studiarsi pian piano, approfittando del tempo in più appena guadagnato al fine di comprendere come muoversi per tempo per poter usufruire dei cambiamenti.