Cosa si intende per gravidanza chimica o biochimica? Questo evento avrà ripercussioni sulla possibilità di concepire in futuro?

Con gravidanza chimica o biochimica si intende un evento di aborto spontaneo che avviene in maniera molto precoce. Si parla di gravidanza biochimica perché nella maggior parte dei casi si rileva una “traccia biochimica” della gravidanza in atto attraverso un test di gravidanza. Purtroppo però l’ecografia rivela che non si sviluppa l’embrione.

Gravidanza biochimica: sintomi

Nella maggior parte dei casi in molte donne questo evento passa come inosservato e viene percepito come un semplice ritardo. Proprio per questo motivo, anche se si tratta di un fenomeno abbastanza frequente, è difficile determinare quale sia la sua frequenza.

Test beta hcg

Nel caso in cui, invece, si esegue un test di gravidanza, esso risulterà positivo perché già pochi giorni dopo il concepimento il corpo inizia a produrre la beta gonadotropina corionica, l’ormone che viene proprio utilizzato per identificare le gravidanze. Proprio per questo motivo si parla di gravidanza biochimica, perché il test risulta positivo. Tuttavia però dopo poche settimane, in genere anche prima delle 5 settimane, si ha l’arrivo delle mestruazioni. Inoltre, con un’eventuale ecografia non si rileverà la presenza dell’embrione e neppure della camera gestazionale. Si tratta, infatti, di un esempio di aborto spontaneo che avviene in un periodo molto precoce.

Gravidanza biochimica: cause

Non è facile risalire alle cause che determinano questo tipo di aborto spontaneo. Dopo pochissimi giorni dal momento in cui avviene l’impianto, l’embrione non si riesce a sviluppare. Le ragioni possono essere, quindi, le stesse di quelle che causano altri aborti spontanei e possono derivare quindi dalla presenza di anomalie genetiche o cromosomiche, o essere influenzate da fattori che includono anche infezioni o malformazioni a livello dell’utero. In ogni caso, questo tipo di evento non influenza la possibilità di concepire in futuro, per cui si può riprovare e riuscire con successo ad avere un figlio.

