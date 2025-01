Enzo Miccio ha il cuore spezzato: è morto l’ex compagno Laurent Miralles. L’annuncio della scomparsa commuove i fan.

Il celebre wedding planner Enzo Miccio sta vivendo un momento terribile a causa di un grave lutto che lo ha colpito nei giorni scorsi. Con un commovente post sui social, Miccio ha annunciato la scomparsa dell’ex compagno Laurent Miralles, con cui aveva condiviso una relazione durata circa sei anni.

La notizia della scomparsa dell’e compagno di Miccio ha sconvolto profondamente i fan che hanno subito inondato il profilo social del wedding planner di messaggi di sostegno e affetto.

Ma scopriamo tutti i dettagli.

L’annuncio di Enzo Miccio spezza il cuore ai fan

“È impossibile, inimmaginabile, il dolore è troppo forte, difficile da accettare” ha scritto Miccio in un post accompagnato da alcune foto che ritraggono la coppia nei momenti più felici della loro storia. “Lo butto via come se non fosse vero. Buon viaggio Laurent, resterai con me nel mio cuore per sempre“.

Le parole struggenti del wedding planner hanno immediatamente colpito i suoi numerosi fan, che hanno invaso i social con messaggi di affetto e cordoglio.

Tuttavia, al momento le cause della morte di Laurent Miralles non sono ancora state rese note.

Enzo Miccio e Laurent Miralles: la lunga storia d’amore

La relazione tra Enzo Miccio e Laurent Miralles si era conclusa pochi mesi fa, come rivelato dallo stesso Miccio in una recente intervista a Vanity Fair. “Mi sono lasciato due mesi fa, ma ci sto lavorando” aveva detto il wedding planner.

Nonostante la rottura, il legame tra i due sembra essere rimasto profondo, come dimostrano le parole toccanti dedicate a Laurent.

In queste ore, i social di Miccio sono stati inondati da messaggi di vicinanza da parte di amici, colleghi e fan, che hanno espresso il loro supporto in questo momento difficile.