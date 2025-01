Incontro inaspettato in diretta tv: Gabriella Pession sorprende la Balivo

Siparietto nel corso de La Volta Buona su Rai 1 con Gabriella Pession protagonista nel salotto di Caterina Balivo.

Non solo curiosità, aneddoti di lavoro e passaggi intimi. Nell’ospitata di Gabriella Pession a La Volta Buona con Caterina Balivo su Rai 1 c’è stato modo anche di vedere una sorta di “carrambata”. L’attrice, infatti, ha ritrovato per caso, tra il pubblico, una persona a lei, evidentemente, molto cara sorprendendo anche la padrona di casa.

Gabriella Pession, incontro in diretta tv a La Volta Buona

Ospite della puntata di lunedì 27 gennaio de La Volta Buona, Gabriella Pession è stata protagonista di una interessantissima intervista. Ma non solo.

A prendersi la scena durante il faccia a faccia con la padrona di casa, Caterina Balivo, anche un incontro inaspettato con un ragazzo presente nel pubblico in studio…

Caterina Balivo

Mentre l’attrice stava parlando di alcune tematiche relative alla sua carriera, ecco che la sua attenzione è stata interrotta da un volto conosciuto tra il pubblico.

“Ma ciaooo”, ha detto la Pession interrompendosi. “Scusami Caterina ma devo dare un bacio a questo ragazzo”.

La Balivo, sorpresa dall’accaduto, ha chiesto spiegazioni: “Questo ragazzo, dovete sapere, l’ho conosciuto quando era in vacanza a Salina. Si occupava di me, del mio bambino, lavorava in un ristorante meraviglioso, diceva ‘voglio venire a Roma a fare l’attore’. Gli ho detto ‘lo devi fare, devi seguire il cuore’, ed eccolo qui”.

Il retroscena su Michael Jackson

Tra i tanti curiosi aneddoti raccontati nel pomeriggio di Rai 1, la Pession ha svelato di aver avuto in passato un vero e proprio debole per Michael Jackson e di essere stata protagonista di un episodio bizzarro. “Io ero una tappabuchi, ero vestita Gattinoni e facevo la hostess, e dovevo sedermi se si alzava Johnny Depp. Arrivavo io vestita elegante e mi sedevo al suo posto”, ha detto facendo riferimento ad un evento dei TeleGatti del 1997.

“Però la sera prima, avevo sentito, quando avevo firmato il mio contrattino che arrivava Michael Jackson, per cui la sera prima nella mia stanza gli ho registrato una cassetta di un’ora e mezza, non so che cosa gli ho detto, non ne ho idea, gli ho scritto anche una lettera dove facevo lumachine, disegni e l’ho messo in questo vestito di Gattinoni”, ha svelato l’attrice.

“Quando lui è arrivato io mi sono alzata dalla mia postazione di lavoro, mi sono lanciata sul palco, in quel momento lui ha detto ‘Just one’, io sono salita l’ho abbracciato, gli ho dato la mia lettera. Tutto in diretta”.