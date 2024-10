Grave lutto per Andreas Muller: “Il male più grande di questa vita”

Andreas Muller colpito da un altro grave lutto in famiglia: il post strappalacrime del ballerino commuove i fan.

Il ballerino Andreas Muller è stato colpito da un altro grave lutto familiare che lo sta mettendo a dura prova. A un anno di distanza dalla morte del suo caro zio, il compagno di Veronica Peparini si trova ad affrontare un altro periodo difficile. Lo stesso coreografo ha annunciato sui suoi canali social la perdita di un’altra figura importante della sua vita: la nonna Maria.

La donna è venuta a mancare improvvisamente, lasciando una profonda ferita nel cuore dell’ex ballerino di Amici.

Andreas Muller: un anno difficile per il ballerino

Sulle sue storie Instagram, Andreas Muller ha raccontato il difficile momento che sta vivendo: “Solitamente quando mi assento è per due motivi: non mi sto annoiando o sto male” ha scritto il ballerino, che ha aggiunto: “Inaspettatamente nello stesso anno mi ritrovo ad elaborare un altro lutto arrivato così di botto in un giorno di tanti sorrisi“.

Andreas Muller

“Questi momenti ti mettono al tappeto – scrive ancora – e ti fanno provare il male più grande di questa vita“.

Tuttavia, il ballerino decide di non cedere alla disperazione: “Stavolta sarò ancora più forte e penserò che non abbiamo modo di vederci perché sei troppo impegnata a sorridere, mangiare e recuperare il tempo perso con lo zio, tuo figlio“.

Andreas Muller: una consolazione nel lutto

Durante il suo sfogo, Muller riesce a trovare del bello in questo momento di dolore.

“Tra le lacrime sono felice di una cosa… Essere riuscito a farle conoscere le mie figlie portandole in Calabria a casa sua solo due settimane fa” scrive ancora sulle storie Instagram.

Infine, pubblica una foto con la nonna Maria che prende in braccio le due figlie di Andreas e Veronica Peparini. Un momento che il ballerino non dimenticherà mai.