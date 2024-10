Uno dei fidanzati di Temptation Island sorprende tutti con un tatuaggio: è dedicato alla sua ex fidanzata!

L’ultima edizione di Temptation Island continua a far discutere con le nuove mosse dei fidanzati e delle fidanzate. Mentre Federica ha appena fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello, anche altri protagonisti del programma condotto da Filippo Bisciglia stanno attirando l’attenzione.

Non bisogna andare, però, troppo lontano per trovare un altro colpo di scena. Stiamo parlando di Alfonso, proprio l’ex fidanzato di Federica.

La coppia napoletana, entrata insieme nel programma, ha messo fine alla relazione a causa della troppa gelosia di lui e per il desiderio di lei di vivere nuove esperienze. Ma l’ultimo gesto di Alfonso ha fatto discutere.

Alfonso non dimentica Federica: il tatuaggio

Durante la puntata speciale di Uomini e Donne dedicata alle coppie di Temptation Island, Alfonso è arrivato persino a piangere di fronte alla sua ormai ex fidanzata. Lei, però, si è mostrata irremovibile e ha confermato il suo desiderio di continuare il suo percorso da sola.

Tuttavia, dopo la rottura con Federica, Alfonso ha deciso di tatuarsi una frase significativa: “Chi ama… ama sempre“.

Questo gesto, interpretato come un segno della profonda sofferenza che l’ex concorrente prova ancora per la sua ex, ha subito fatto il giro dei social, attirando reazioni di sostegno e dibattito tra i fan.

Come reagirà Federica alla vista di questo tatuaggio?

Temptation Island: Federica arriva al Grande Fratello

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello è stato confermato il rumors che anticipava l’ingresso di Federica all’interno della casa più spiata d’Italia.

Ora il pubblico si chiede se durante la sua permanenza all’interno del reality ci sarà modo di avere un nuovo confronto con il suo ex Alfonso, in cui potranno anche parlare del nuovissimo tatuaggio che il ragazzo si è fatto dedicandolo alla sua amata.