Confessione shock di Shaila Gatta al Grande Fratello: la depressione e il desiderio di farla finita, le parole dell’ex Velina.

Nella notte tra il 19 e il 20 gennaio 2025, Shaila Gatta, una delle protagoniste del Grande Fratello, ha condiviso con il pubblico un doloroso capitolo della sua vita.

Durante una discussione con Mariavittoria Minghetti, l’ex Velina ha rivelato di aver avuto pensieri suicidi in passato e ha raccontato che per un periodo pensava che la vita non avesse più senso. La sua confessione ha sconvolto i telespettatori, che hanno appreso che quattro anni fa, Shaila si stava per togliere la vita. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Grande Fratello, parole shock di Shaila Gatta: “Mi stavo ammazzando”

Con grande coraggio, Shaila ha raccontato agli inquilini l’esperienza che ha segnato la sua vita: “Quattro anni fa, io mi stavo ammazzando. Ho preso un coltello e mi stavo tagliando il braccio“.

Un episodio che ha sconvolto la giovane, ma che, con il tempo, le ha permesso di vedere la vita sotto una nuova prospettiva.

Shaila Gatta

“Quando tocchi il fondo e pensi di non poter andare oltre, poi capisci che la vita è un dono” ha detto, lanciando un messaggio di speranza per chi affronta momenti di grande sofferenza.

Grande Fratello: il periodo difficile di Shaila

Nonostante le difficoltà passate, Shaila ha continuato a parlare della sua attuale visione della vita, e ha rivelato che le liti all’interno della Casa del Grande Fratello le sembrano insignificanti rispetto alle tragedie vissute.

Shaila ha anche criticato Lorenzo Spolverato per le sue reazioni esagerate, e ha dichiarato che lui dovrebbe affrontare i suoi problemi senza dare la colpa agli altri. Dopo questo momento di grande intensità emotiva, tra Shaila e Lorenzo è tornata la pace, ma è evidente che l’ex Velina ha deciso di non nascondere più nulla al pubblico e ha scelto di condividere anche le sue esperienze più dolorose.