L’avvicinamento con Paolo Masella ha portato la concorrente del GF, Letizia Petris, a chiudere la relazione con Andrea Contadini. Lui si sfoga: “Mi ha fatto male vedere il bacio con Paolo”.

Andrea Contadini, ormai ex fidanzato di Letizia Petris, dopo aver visto che la fidanzata si era molto avvicinata all’interno della casa del GF a Paolo Masella, le aveva inviato una lettera. Questo aveva fatto molto riflettere la ragazza che infine era giunta alla decisione di interrompere la relazione con Andrea.

Contadini si è allora sfogato in una intervista rilasciata a Fan Page, nella quale ha commentato il comportamento di Letizia, soffermandosi in particolare sul bacio che si è scambiata con Paolo Masella, altro concorrente del GF. Tra i due ex non ci sarà alcun confronto televisivo: il calciatore ha infatti detto che la tv non è un mondo che fa per lui e che comunque, visto come stanno le cose, non hanno più nulla da dirsi.

Cosa ha detto Andrea Contadini

A Fan Page Andrea ha dichiarato: “Prima di inviarle la lettera ho captato in Letizia comportamenti che, se hai una persona che ti aspetta fuori, non hai. La vedevo infelice di quello che aveva all’esterno. Lo scopo della mia lettera era vedere la sua reazione, l’ho scritta e studiata in modo che reagisse come meglio si sentiva. Per questo motivo è stata neutra, era come dire -Leti, stai attenta perché diverse volte mi hai mancato di rispetto con certi atteggiamenti-. Lei l’ha interpretata come ha voluto, ha preso le sue decisioni in modo naturale e io continuo a rispettarla.”

Il comportamento di Letizia

Ha poi proseguito: “Ho visto abbracci, carezze, grattini, coccole. Tutte cose che se hai un compagno fuori non fai. Dopo la sua reazione alla lettera, non l’ho visto come un tradimento. Ho capito che cercava altro che io non potevo dargli e che ha trovato in Paolo. Sono queste le motivazioni per cui non ha voluto continuare la nostra relazione. Ha fatto male vedere il suo bacio con un altro, ma è andata in modo naturale e le auguro il meglio. Ad oggi non porto rancore, ma delusione e rabbia. Sicuramente Paolo è un tipo che le dà tantissime attenzioni, un galantuomo. Non che io non lo fossi, ma lei cercava questo aspetto ancora di più. Mi sono impegnato in tutti i modi, ma spesso ero in difficoltà”.