Foto bollenti per Elisabetta Canalis che per pubblicizzare l’intimo natalizio di Intimissimi si mostra su Instagram con (pochissimi) veli.

Se c’è una cosa su cui possiamo essere tutti d’accordo è che Elisabetta Canalis ha stile da vendere. Infatti anche nelle foto pubblicate su Instagram per reclamizzare l’intimo natalizio di Intimissimi la Canalis si mostra sì provocante, ma senza essere volgare.

Le foto bollenti di Elisabetta Canalis

Nella prima foto Elisabetta si mostra all’obiettivo seduta sul divano accanto all’albero di Natale. Sguardo intenso, la modella indossa un completo fatto di reggiseno a corsetto nero glitterato e slip coordinati. Un fisico perfetto ad accompagnare uno scatto che già da solo lascia senza parole.

Nella seconda foto invece la vediamo in una posa più sbarazzina, sorridente sempre accanto all’albero. Questa volta indossa un intimo a body rosso fatto di pizzo. Bellissimo eh, qualche perplessità rimane sulla sua comodità.

Infine, nell’ultimo scatto Elisabetta indossa un coordinato reggiseno e slip sempre in pizzo rosso, accompagnato da una vestaglietta rossa di raso. La posa questa volta è seducente, gli occhi sono chiusi e la diva offre il profilo all’osservatore.

Elisabetta Canalis per Intimissimi

Non è la prima volta che Elisabetta Canalis si presta ad essere il volto della nota azienda produttrice di intimo. Già questa estate avevano fatto parlare le foto hot che le erano state fatte in occasione di un’altra campagna pubblicitaria. In quell’occasione Elisabetta aveva indossato intimo sempre di pizzo, ma bianco e lilla. Su Instagram, ad accompagnare le immagini, aveva scritto infatti: “Lace season has started“ (è iniziata la stagione dei pizzi). Sempre bellissima, sempre elegantissima: sembra che il tempo per lei non passi mai.

Da qualche mese la Canalis ha aperto un profilo Vinted dove, periodicamente, mette in vendita capi del suo armadio che non le interessano più: forse tra qualche tempo ritroveremo anche questi completini sul famoso sito di usato.