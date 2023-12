Momento di apprensione per la piccola Luna Marì, ma papà Antonino Spinalbese ci ha messo “una pezza” insieme alla nonna.

Il settimanale Chi ha pizzicato un momento di apprensione in famiglia per Antonino Spinalbese e sua figlia, la piccola Luna Marì, avuta con Belen Rodriguez. Ebbene sì, perché la bambina è stata protagonista di un piccolo incidente che ha visto suo padre, e anche nonna Veronica Cozzani, dover intervenire tempestivamente per evitare il peggio…

Antonino Spinalbese, piccolo incidente per Luna Marì

In queste ore il settimanale Chi ha raccontato di un piccolo incidente capitato a sua figlia Luna Marì avuta da Belen. L’uomo avrebbe ricevuto una telefonata dalla ex suocera, ovvero la nonna della piccola, per informarlo che la bambina aveva sbattuto la testa provocandosi una ferita.

Da quanto riferito da Chi, la bimba sarebbe caduta procurandosi un piccolo taglio vicino all’occhio. Da qui, la telefonata di nonna Veronica Cozzani al padre.

Immediato l’intervento di Spinalbese che, come documentato dagli scatti del settimanale, è intervenuto in pochissimo tempo arrivando presso i giardinetti di zona Garibaldi, a Milano, per verificare di persona l’entità della ferita di sua figlia.

Dalle immagini di Chi è stato possibile vedere come insieme a Spinalbese ci fosse anche un amico che subito si è recato in farmacia per comprare il necessario per la medicazione.

Per fortune, per Luna Marì, in lacrime per lo spavento, solo un piccolo taglio che è stato prontamente medicato.

La cura perfetta? L’amore di suo padre con baci e coccole. Successivamente pare che proprio Spinalbese sia tornato a casa sua con la bambina e avrebbe salutato la signora Veronica e anche Santiago che era presente.

Di seguito anche un tenero recente post Instagram dell’uomo dedicato a sua figlia dove sembra visibile una piccola cicatrice sul volto della piccola relativo, crediamo, proprio al piccolo recente incidente avuto: