Leonardo di Caprio e Vittoria Ceretti sono stati paparazzati a Londra in compagnia dei parenti di lei e amici di lui. Sembra che fra i due le cose si facciano serie.

Pare che la storia tra Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti proceda a gonfie vele. I due infatti sono stati beccati a Londra dai fotografi del settimanale Chi. Dopo essere usciti da una lussuosa abitazione situata nel quartiere di Mayfair, uno dei più in della capitale, i due hanno trascorso la giornata girando fra mostre e gallerie d’arte, senza farsi mancare cene e divertimento.

Vittoria Ceretti

La cena del Ringraziamento

A quanto pare la coppia si trovava a Londra per festeggiare il Ringraziamento, insieme ad amici storici di Leo come Tobey Maguire, ma anche insieme ad alcuni parenti di Vittoria. Dopo il pranzo la coppia si è dedicata a passeggiate romantiche e poi a visite di gallerie d’arte che sono andate avanti fino a notte fonda. Immancabile anche la visita ad una delle gioiellerie più famose di Londra, Asprey. Che sia in arrivo un anello per Vittoria? La domanda fa alzare più di un sopracciglio. La modella ha 25 anni e rischia quindi di fare la fine di molte ex di Leo: venire mollata dal divo allo scoccare del ventiseiesimo anno.

La love story non si ferma

Le prime foto dei due sono uscite tra agosto e settembre e da allora pare che la coppia sia inseparabile. Passeggiate a Santa Barbara e serate in discoteca. Poi Vittoria è stata ripresa a Milano insieme ad Irmelin, la mamma di Leo a cui lui è legatissimo. Infine, l’11 novembre del 2023, durante la festa di compleanno di lui a Los Angeles, pare che i due non si siano staccati un secondo l’uno dall’altra. Vista la carriera amorosa di Leo, però, la domanda rimane lecita: questa volta sarà veramente amore o si tratta invece dell’ennesimo fuoco di paglia destinato a spegnersi nel giro di un paio di mesi?