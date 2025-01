La frase infelice di Shaila Gatta contro Helena Prestes fa scoppiare la polemica. i fan del Grande Fratello su tutte le furie.

Continuano le polemiche al Grande Fratello: stavolta nell’occhio del ciclone ci è finita una frase pronunciata da Shaila Gatta che ha fatto storcere il naso al pubblico a casa.

Le parole dell’ex Velina erano rivolte a Helena Prestes, concorrente del reality eliminata durante l’ultima puntata. Nonostante la gieffina sia uscita dalla Casa, la sua assenza continua a generare discussioni accese tra i concorrenti.

Da un lato, alcuni gieffini come Javier Martinez, Zeudi Di Palma, Luca Calvani e Amanda Lecciso sentono la mancanza della modella e ricordano i momenti di amicizia trascorsi con lei. Dall’altro, ci sono Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che continuano a criticarla. Ma scopriamo qual è stata la frase incriminata.

Grande Fratello: le parole scioccanti di Shaila Gatta

Durante una conversazione in giardino, Shaila Gatta si è confrontata con Luca Calvani, accusandolo di aver giustificato troppo Helena durante la sua permanenza. Le sue parole, però, hanno sollevato un polverone: “Non ha la mamma e il papà? E sti ca**i. Siamo tutti liberi di essere persone e di metterci in discussione“.

Questa frase, ritenuta insensibile, ha immediatamente fatto il giro dei social, scatenando pesanti critiche nei confronti della gieffina napoletana.

È vergognoso tenere all’interno di un programma televisivo un individuo del genere (Shaila Gatta)

Figuriamoci farla sentire nel giusto salvandola da un televoto importante come quello.



LEI È QUESTA. Lei è PUTRIDA DENTRO.

POVERA D’ANIMO.#grandefratello

pic.twitter.com/jULz9zEzhy — 🌞SoleilStateOfMind🌞 (@sunstateofmind_) January 15, 2025

Gli utenti si sono indignati per la mancanza di empatia di Shaila e hanno criticato l’incoerenza nel giustificare il passato difficile del suo compagno, Lorenzo Spolverato, ma non quello di Helena.

I social contro Shaila: una pioggia di critiche

Le dichiarazioni della Gatta hanno diviso l’opinione pubblica. Molti fan del Grande Fratello hanno difeso Helena Prestes e criticato l’atteggiamento di Shaila e la sua frase considerata fuori luogo.

Altri, inoltre, hanno puntato il dito contro l’apparente ipocrisia della coppia Gatta-Spolverato e sottolineato come entrambi abbiano usato il passato difficile di Lorenzo come scudo per giustificare i suoi comportamenti.