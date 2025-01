La notizia della separazione tra Sofia Vergara e Joe Manganiello avvenuta nel 2023 aveva sorpreso i fan, che oggi sono ancora più sconcertati dalla nuova presunta fiamma della famosa attrice.

La star di Modern Family è stata fotografata a New York in compagnia di un noto pilota di Formula 1, Lewis Hamilton. Sofia sembra aver ritrovato il sorriso e, forse, anche una nuova fiamma. Le immagini, pubblicate da TMZ, hanno rivelato una complicità evidente tra i due, con il tabloid che ha parlato di “scintille che scoccano” tra l’attrice e il pilota. Ma scopriamo tutti i dettagli.

Le fotografie scattate dai paparazzi mostrano Sofia Vergara e Lewis Hamilton sorridenti e felici dopo aver pranzato insieme in un ristorante di New York.

Sofia Vergara and Lewis Hamilton in New York. pic.twitter.com/I3ChfXs3r6