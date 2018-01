Chi è Gonzalo Higuain, l’attaccante della Juventus alias El Pipita

Gonzalo Higuain: oltre al calcio c’è di più. Scopriamo la vita privata e le curiosità sull’attaccante noto come El Pipita!

Gonzalo Higuain è nato in Francia, ha la cittadinanza (anche) argentina, ma è in Italia che si è ambientato alla perfezione. Si è trasferito nel nostro Paese prima a Napoli per giocare nell’omonima squadra e poi a Torino per la Juventus.

È un attaccante amato dai tifosi e apprezzato dalle società calcistiche, molto attive nel contenderserlo. Non a caso il suo passaggio alla Juventus del 2016 è stato l’acquisto più costoso nella storia della Serie A (parliamo di 90 milioni di euro), e ha lasciato l’amaro in bocca sia alla squadra che ai tifosi.

Ma sono le regole del gioco e Higuain e i suoi fan lo sanno bene. In molti, però, non conoscono diversi lati della sua vita privata: scopriamoli insieme!

Gonzalo Higuain: fidanzata e vita privata

Il 2017 ha segnato prima la separazione e poi la riconciliazione con la fidanzata Lara Wechsler, amica di famiglia di vecchia data. Una storia che ha del romantico: prima la semplice amicizia, poi l’amore nel periodo al Napoli, e ancora la rottura dopo un paio d’anni. Lei a Madrid, lui a Torino, e in mezzo il grande orgoglio di Higuain.

Nell’estate del 2017, all’improvviso, il ritorno di fiamma, che ha trovato il lieto fine più bello: l’annuncio dell’arrivo di un bambino, il primo figlio sia per Gonzalo Higuain che per Lara.

Sebbene non sia uno dei calciatori più mondani, prima di impegnarsi seriamente l’attaccante non disdegnava la compagnia di avvenenti donne del mondo dello spettacolo, soprattutto modelle e attrici. Ma la bionda Lara alla fine ha sbaragliato la concorrenza grazie alla sua semplicità e un fascino acqua e sapone. La giovane è estranea al mondo dello spettacolo e ha sempre declinato le offerte per ospitate televisive e servizi fotografici. Insomma, la Wechsler ha un lavoro normale e si trova bene così, a dimostrazione che non tutte le wags sono influencer e web star.

I fan lo chiamano El Pipita: perché?

È uno dei calciatori più apprezzati al mondo, un fuoriclasse dal piede potente e dal soprannome scherzoso che deriva da quello del padre, Jorge. Anche lui calciatore, era infatti chiamato ‘El Pipa’, per via del suo naso grosso e pronunciato.

L’eredità è poi passata al figlio che viene chiamato dai suoi fan El Pipita: una sorta di vezzeggiativo che significa ‘allegro, furbetto‘. In questo caso non ha niente a che vedere con il suo naso, del tutto normale.

3 curiosità su Gonzalo Higuain

– Dopo l’addio al Napoli, Higuain prese un po’ di peso, scatenando l’ilarità del web. Nina Moric, ad esempio, scrisse sui suoi social: “Per quelli che criticano Higuain: vorrei vedere voi giocare al settimo mese di gravidanza“.

– Mamma Nancy di professione è una pittrice, ma ha un vero dono in cucina. Gonzalo non potrebbe stare senza la sua pizza casera, una specie di focaccia argentina.

– La spadista Antonella Fiordelisi ha reso pubbliche delle conversazioni social avute con l’attaccante, dove lui le chiedeva foto del suo lato B per “capire se è vero o ritoccato con photoshop“. La donna, scherzando lo definì “malato” e poi si scusò per l’infelice uscita. Higuain, tuttavia, non le ha più voluto parlare e ha inserito in suo contatto in blacklist.