Gli scarti dei carciofi sono il segreto beauty che non ti aspetti

Dalle foglie ai gambi, ciò che sembra uno scarto diventa un alleato prezioso per pelle, salute e ambiente: i benefici dei carciofi.

Pulire un carciofo significa spesso riempire il tagliere di foglie dure, gambi fibrosi e punte apparentemente inutilizzabili che saranno, poi, gettati in pattumiera, considerandoli materiale di scarto. Eppure, proprio quelle parti ruvide e meno estetiche racchiudono proprietà sorprendenti. Nel momento in cui si scopre quanto possano essere utili alla cura della pelle, alla salute dell’organismo, si rivaluta il potere beauty che questo alimento possiede.

Scarti del carciofo come prodotti beauty: il decotto che purifica e il tonico che illumina

Le foglie esterne possono trasformarsi in un decotto dalle qualità depurative e digestive. Bastano acqua, una lunga bollitura e qualche foglia per ottenere una bevanda dal sapore erbaceo e dalla sorprendente efficacia.

Si dice che questa miscela sia capace di sostenere il lavoro del fegato, favorire la digestione e donare una sensazione di leggerezza. C’è anche chi aggiunge scorza di limone o una fetta di zenzero per renderla più gradevole, dando al decotto un aroma delicato e un effetto rivitalizzante.

Zenzero

Dalla stessa base vegetale nasce anche un tonico naturale per il viso. Le foglie lasciate sobbollire per pochi minuti rilasciano sostanze astringenti che, una volta filtrate e intiepidite, diventano un trattamento da applicare dopo la detersione serale. Molte persone sostengono che questo liquido contribuisca a minimizzare i pori e a migliorare la luminosità della pelle, offrendo un’alternativa economica ai cosmetici industriali. Una skincare che profuma di cucina e tradizione, capace di unire benessere e semplicità.

Dalla terra alla tavola: come gli scarti diventano risorsa

Gli scarti del carciofo trovano nuova vita anche nel terreno. Inseriti nel compost domestico, arricchiscono la miscela organica che, una volta maturata, nutre orti e piante da giardino. Anche chi non ha una compostiera può sfruttarli: foglie e gambi, sminuzzati e distribuiti sul terriccio, finiscono per integrarsi naturalmente e migliorare la qualità del suolo.

Inoltre, è possibile anche preparare un brodo ricavato da foglie, gambi e punte, che può essere utilizzato come base ideale per un risotto intenso ed aromatico.

Chi lo prepara racconta che il sapore risulta più profondo, quasi terroso, e che anche i gambi più teneri, una volta cotti, aggiungono una nota dolce al piatto.