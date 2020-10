Il premier Giuseppe Conte ha chiamato Fedez e Chiara Ferragni per chiedere loro una mano nella lotta al Coronavirus: l’appello.

Tutto il mondo sta affrontando un momento davvero delicato: l’emergenza Coronavirus. L’Italia, che negli ultimi giorni ha visto un’impennata di contagi, sta cercando di far fronte alla pandemia per evitare un nuovo lockdown. Giuseppe Conte, per evitare il crollo della nostra economia, ha chiesto l’aiuto di tutta la popolazione, invitandola a rispettare le norme anti-contagio. Come se non bastasse, il premier ha anche telefonato a Fedez e Chiara Ferragni per chiedergli di aiutarlo nella diffusione di un messaggio importante.

I Ferragnez hanno accettato la richiesta di Conte e hanno subito aggiornato i fan. Il premier ha chiesto loro di aiutarlo a diffondere un messaggio: l’importanza dell’utilizzo della mascherina protettiva.

Giuseppe Conte chiama Fedez e Chiara Ferragni

Fedez, attraverso una serie di Instagram stories, ha raccontato ai fan quanto si sono detti lui e Conte. “Ieri abbiamo ricevuto una telefonata molto inaspettata. Siamo stati messi in contatto con il presidente del Consiglio Conte che ha chiesto un aiuto da parte mia e di mia moglie: se queste stories, anche in piccolissima parte riusciranno a essere utili, io non posso che esserne contento. Ci è stato chiesto un aiuto sull’esortare la popolazione, soprattutto quella più giovane, a utilizzare la mascherina”.

Giuseppe Conte

L’utilizzo della mascherina, oltre che il distanziamento sociale e l’igiene delle mani, è importantissimo. Soltanto indossando il dispositivo di protezione potremo evitare che i contagi salgano in modo incontrollabile.

L’appello di Fedez

Fedez e Chiara, fin dall’inizio della pandemia, hanno diffuso messaggi importanti. Non solo, sono stati anche i primi a lanciare una raccolta fondi per costruire un reparto di terapia intensiva. Il loro impegno c’è stato e continua ad esserci.

“Ci troviamo in una situazione molto molto delicata e l’Italia non si può permettere nella maniera più assoluta un nuovo lockdown. Il destino e il futuro dell’Italia è nelle mani della responsabilità individuale di ognuno di noi. Con un semplice gesto potremo evitare lo scenario tra i più brutti che abbiamo vissuto negli scorsi mesi. Mi raccomando ragazzi, utilizzate la mascherina”, ha aggiunto Fedez.

Giuseppe Conte, chiamando i Ferragnez, ha dimostrato che anche lui ha apprezzato e continua ad apprezzare il loro impegno nella lotta al Coronavirus. Non a caso, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno ricevuto la candidatura per l’Ambrogino d’Oro per quanto fatto durante la pandemia.