Dopo la pausa estiva Paolo Del Debbio è tornato al timone di Dritto e Rovescio visibilmente cambiato: il conduttore ha perso 27 kg.

Paolo Del Debbio è straordinariamente dimagrito e i telespettatori non hanno potuto fare a meno di chiedersi se la sua trasformazione fisica non fosse dovuta a qualche problema di salute. A rispondere a simili insinuazioni c’ha pensato lo stesso del Debbio, che ha svelato di aver ottenuto l’incredibile risultato grazie a una dieta ferrea:

“Ho un’età in cui lo stile di vita non andava più bene per la salute e mi sono piano piano sistemato. Tutto qui”, ha dichiarato al Corriere della Sera.

Paolo Del Debbio dimagrito: la trasformazione

Pochi giorni dopo il periodo pasquale Paolo Del Debbio ha iniziato – con il supporto dei medici – una dieta ferrea. Il conduttore ha rivelato che il suo desiderio fosse quello di perdere dei chili per rimettersi in forma.

Paolo Del Debbio

Al Corriere della Sera Del Debbio ha smentito di aver avuto problemi di salute e ha dichiarato di non essersi mai sentito meglio:

“Non sono malato, ho mangiato meno, mi sono affidato a un medico e ho perso 27 chili”, ha affermato, e ha aggiunto: “Mi sento meno affaticato, più sciolto, cammino più leggero e il cervello è più veloce […]. Dopodiché, sentirsi anche meglio con se stesso non è una cosa brutta”. Il conduttore ha rivelato che il primo mese di dieta per lui sarebbe stato come “una tortura”, ma adesso finalmente si starebbe godendo i frutti dei suoi sforzi.

La dieta fatta per un nuovo amore?

Paolo Del Debbio ha due figlie, Sara e Maddalena, nate durante il suo matrimonio (naufragato) con Gina Nieri. Il conduttore ha dichiarato di non aver deciso di mettersi in forma in vista di un nuovo amore ma ha anche aggiunto che, se fosse stato questo il motivo della sua trasformazione, non lo avrebbe comunque rivelato pubblicamente: “Nessun nuovo amore. Ma se ci fosse, non lo direi neanche sotto tortura. Poi, se uno fa la dieta e ha un amore, questo aiuta, ma lo dico immaginandolo”, ha ammesso al Corriere della Sera.