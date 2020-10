Nicola Carraro ha scritto una tenera dedica per Mara Venier nel giorno del suo compleanno. Per la conduttrice, colpita in queste ore da un lutto, non sarà sicuramente un compleanno spensierato.

Nicola Carraro e Mara Venier sono più innamorati che mai e il marito della conduttrice è stato il primo a rivolgerle i suoi più sentiti e calorosi auguri per i suoi 70 anni. Condividendo via social alcune foto della Venier suo marito ha scritto:

“Auguri amore mio sei ancora una bambina diversamente giovane e io ti amo 70 volte più di prima”. In tanti (compresa la figlia della conduttrice Elisabetta Ferracini) hanno espresso il loro apprezzamento per il messaggio e fatto a loro volta gli auguri alla Venier, che in queste ore ha perso uno dei suoi più cari amici.

https://www.instagram.com/p/CGjg4b6Myyk/

Mara Venier: il messaggio di Nicola Carraro

70 candeline sono un traguardo importante e in tanti hanno omaggiato Mara Venier per questa ricorrenza così speciale. Purtroppo per la conduttrice non si tratterà di un compleanno particolarmente felice: solo ieri è giunta infatti la notizia della scomparsa di Gianni Dei, uno dei suoi più cari ed intimi amici. Solo 24 ore prima a Domenica In Mara Venier aveva rivolto al suo amico un augurio di pronta guarigione senza immaginare il drammatico e inaspettato epilogo della vicenda.

MARA VENIER

Nicola Carraro, marito della conduttrice, non ha smesso neanche per un attimo di starle accanto ed esprimerle il proprio amore. Sui social infatti è stato il primo a condividere per lei un tenero e affettuoso messaggio.

Sui suoi profili ufficiali la conduttrice – che in queste ore ha ricordato l’amico scomparso con numerosi post e foto – ha ringraziato i fan per i numerosi messaggi ricevuti in queste ore scrivendo: “Solo grazie a tutti”.

La paura della Venier per Nicola Carraro

La conduttrice e Nicola Carraro sono sposati dal 2006 e da allora sono inseparabili. Durante i mesi di lockdown per l’emergenza Coronavirus la conduttrice – che aveva continuato a condurre Domenica In – non aveva nascosto di essere preoccupata per suo marito, che era stato operato pochi mesi prima a seguito di una grave polmonite. Oggi sembra che fortunatamente le condizioni di Nicola Carraro siano migliorate.