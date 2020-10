Belen Rodriguez si è concessa una fuga romantica con la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, e il piccolo Santiago.

Senza meta in giro per l’Italia a bordo di un camper: Belen Rodriguez ha raccontato via social quella che è stata una breve fuga d’amore con la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, e l’inseparabile figlio Santi. I tre si sono concessi cene romantiche all’aperto e passeggiate vista lago, all’avventura in mezzo alla natura incontaminata.

Belen Rodriguez: fuga romantica in camper

Belen Rodriguez ha finalmente ritrovato la serenità e via social ha deciso di non nascondersi più: adesso il suo cuore è impegnato con Antonino Spinalbese, il giovane hair stylist che condivide con lei l’amore per la vita all’aria aperta e la natura. La showgirl è partita con il nuovo fidanzato e il figlio Santiago in camper: il trio si è concesso cenette a lume di candela mangiando sushi sul lago o semplicemente ha goduto della novità di un soggiorno in camper come una famiglia qualsiasi.

Sui social come sempre non sono mancate le critiche e in particolare a finire nel mirino degli haters è stata una foto della maglietta di Antonino appesa nel camper e nella cui didascalia Belen ha scritto: “Le cose che mi piacciono”. In tanti hanno colto l’occasione per insultare la showgirl affermando che non sarebbe una buona madre e che dopo la rottura con De Martino si sarebbe “consolata” troppo in fretta. Lei, come sempre, ha fatto buon viso a cattivo gioco e ha preferito non replicare a simili commenti.

La rottura con il marito

Belen e Stefano De Martino erano tornati insieme nel 2019 ma purtroppo anche stavolta la loro unione è naufragata poco più di un anno dopo. La coppia non ha rivelato i motivi dietro la decisione di lasciarsi ma De Martino ha mostrato ai fan il suo nuovo appartamento (che non sarebbe troppo lontano da quello della showgirl, così da consentirgli di fare spesso visita al figlio Santiago) e del suo nuovo cane, Choco.

