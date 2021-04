Giulio Berruti si è mostrato via social mentre riceveva la prima dose del vaccino Astrazeneca, e sui social è scoppiata la bufera.

Giulio Berruti ha annunciato con un post via social di aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca, e in tanti sui social si sono chiesti come mai (visto che l’attore ha solamente 36 anni, e per questo non rientrerebbe nelle fasce d’età più a rischio). Per il momento lui non ha replicato contro la bufera, ma in tanti tra i fan hanno preso le sue difese ricordando agli haters che Berruti soffrirebbe di fibromialgia, patologia che potrebbe avergli consentito l’accesso prioritario al vaccino.

Giulio Berruti: il vaccino e la polemica

Attraverso un post via social Giulio Berruti si è mostrato mentre riceveva la prima dose del vaccino Astrazeneca, e lui stesso ha esortato i fan a sottoporsi al vaccino senza timore: “Prima dose fatta!”, ha scritto nella didascalia al suo post. Contro di lui si è sollevata una vera e propria bufera, e in molti hanno osservato che l’attore non sarebbe nella fascia d’età maggiormente a rischio per il Coronavirus.

Tra i fan di Berruti c’è chi ne ha preso le difese sottolineando che l’attore soffrirebbe di fibromialgia, patologia contro cui lui stesso ha ammesso di combattere quotidianamente: “È una patologia che è caratterizzata sulla mancanza di un neurotrasmettitore e ha due effetti: dolore cronico con un’intensità anche molto elevata oppure con tutto ciò che riguarda l’aspetto psicologico: ansia, attacchi di panico”, aveva raccontato a Verissimo.

L’amore con Maria Elena Boschi

Giulio Berruti è uscito allo scoperto con Maria Elena Boschi, di cui sarebbe più innamorato che mai. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2019 ma hanno ufficializzato il loro amore solo in tempi molto recenti.

“Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. È sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”, ha dichiarato Maria Elena Boschi a Verissimo.