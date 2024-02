Cosa c’è dietro la bellezza di Giulia Salemi? Una cursa del corpo molto costante. L’influencer ha svelato qualche segreto…

Si torna a parlare della bellissima Giulia Salemi ma questa volta non per le questioni di cuore con Pierpaolo Pretelli bensì per alcuni segreti che l’influencer ha svelato in merito alle sue abitudini di beauty routine. L’ex opinionista social del Grande Fratello ha raccontato ai fan cosa fa, ogni giorno, per essere sempre perfetta.

Giulia Salemi, i segreti di bellezza

Giulia Salemi

Intervistata da Vanity Fair, la Salemi ha raccontato che qualsiasi impegno abbia, non possa mai rinunciare a tutti gli step della sua beauty routine.

“Piuttosto arrivo tardi agli appuntamenti”, ha detto la donna. “Ma non salto nessun passaggio beauty. Così anche la sera: posso rincasare anche molto tardi ma non vado a letto se non ho fatto la doppia detersione”.

E quali sono le operazioni che l’ex gieffina fa ogni giorno? “Al mattino sciacquo subito il viso con l’acqua fredda per decongestionare, poi applico i patch sotto gli occhi (li adoro perché sgonfiano tantissimo), quindi faccio colazione. Parto quindi con la skincare: per lavare la faccia uso un detergente delicato perché la pelle sarà pulita in quanto struccata dalla sera prima, poi massaggio un tonico sul viso, il siero a base di acido ialuronico, il contorno occhispesso sotto forma di una maschera, la crema viso, la protezione solare (sempre sia d’inverno che d’estate). Anello di congiunzione tra skincare e make-up è il primer: quelli che adoro contengono anche l’Spf”.

La Salemi ha spiegato di impiegare anche più di un’ora al giorno per portare a termin tutti i vari step di bellezza e che il suo momento preferito è quello dello struccamento che avviene con burro struccante e, successivamente, un detergente schiumogeno che serve per purificare la pelle.

Di seguito anche un recente post Instagram della bellissima influencer: