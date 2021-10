L’ex gieffina pubblica una foto in compagnia di mamma Margherita e della piccola Sophie, figlia del fratello di Pierpaolo Pretelli.

Altro che dissapori! Il rapporto dell’influencer Giulia Salemi con la suocera Margherita Velardi procedono a gonfie vele! Ne è palese testimonianza lo scatto, pubblicato dalla modella italopersiana, dove appaiono entrambe sorridenti ed unite da un amore che non morirà mai: quello per i nipoti! In primo piano, infatti, si può ammirare in tutto il suo splendore la piccola Sophie, figlia di Giulio Pretelli. Vi mostriamo qui lo scatto, riportato da Novella 2000:

La storia di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli è nata durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip e ha coinvolto ed emozionato un significativo numero di telespettatori: se all’inizio, in molti erano titubanti circa la veridicità del loro rapporto, tantissimi altri li hanno sostenuti sin dal principio, con la sicurezza che, col tempo, i due ragazzi avrebbero dimostrato l’autenticità del sentimento

E così è stato: Giulia e Pierpaolo, dopo mesi, hanno dato prova di quanto il loro amore fosse vero e non frutto di una trovata televisiva, come si pensava all’inizio, dato un iniziale coinvolgimento dell’ex velino per la showgirl Elisabetta Gregoraci, andato poi scemando nel corso del reality. Per questo motivo, i fan dei Gregorelli hanno subito smontato questa love story con la Salemi, rendendo le cose molto più difficili ai ragazzi.

La stessa famiglia di Pierpaolo, in primis mamma Margherita e fratello Giulio, inizialmente non erano convinti della storia del figlio con l’influencer, tant’è che si erano diffuse numerosi voci circa un’antipatia tra loro: rumors che, da ora in poi, possiamo tranquillamente dare per infondati, dato che un’immagine vale più di mille parole!

