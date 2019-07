Andrea Iannone e Giulia De Lellis sono usciti allo scoperto, e si sono concessi una vacanza. Dal racconto del primo incontro alle prove di convivenza…

Dopo settimane di avvistamenti Giulia De Lellis e Andrea Iannone hanno deciso di ufficializzare la loro relazione: i due hanno rivelato tramite le loro Instagram stories di essersi concessi una vacanza in Sardegna insieme alla famiglia dell’influencer e alle sue nipotine, che tra tuffi e scherzi in piscina hanno giocato sia con la zia che con il pilota di moto GP. Oltretutto si vocifera che i due siano pronti a vivere insieme: per Giulia De Lellis si aprirebbero così le porte della casa di Lugano, dove i due sarebbero pronti a vivere insieme.

Insomma le cose per la neo-coppia sembrano essere iniziate in maniera seria e ufficiale: Andrea Iannone sarebbe praticamente già uno di famiglia.

Oltretutto Giulia ha raccontato attraverso Instagram il momento in cui si sono conosciuti. “Eravamo tutte coppie”, ha spiegato. “E mi stava antipatico“.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone insieme in Sardegna

La neo-coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Iannone sembra essere affiatatissima: dopo alcune dediche romantiche sui social i due hanno condiviso con i fan alcune stories che li ritraggono in piscina, in Sardegna, in compagnia della famiglia dell’ex gieffina.

Per settimane si sono intercorse voci su una possibile liaison tra i due, che più volte erano stati sorpresi insieme da Chi. Intanto tra i fan c’è chi si domanda come avranno preso la notizia della relazione tra i due i rispettivi ex: Belen Rodriguez e Andrea Damante.

Belen e Andrea Damante come l’hanno presa?

Mentre la showgirl argentina non ha commentato la notizia (del resto anche lei si sta godendo la storia d’amore con quello che fino a pochi mesi fa era il suo ex marito, Stefano De Martino), il dj veronese Andrea Damante avrebbe dichiarato di soffrire ancora per la rottura da Giulia De Lellis.

In seguito l’ex gieffina, attraverso le sue Instagram stories, aveva replicato affermando che in realtà i suoi rapporti con l’ex sarebbero rimasti ottimi anche dopo la separazione: “State tranquilli! Io e il Dama siamo in ottimi rapporti, buonissimi, lui sta bene e non è successo nulla di tutte quelle cose strane che scrivono”, aveva detto ai suoi fan su Instagram. Sarà vero?