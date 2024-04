Sapete perché si celebra la Giornata Mondiale della Terra? Vediamo come e dove è nata questa grande manifestazione.

La Giornata Mondiale della Terra è una manifestazione ambientale che unisce l’umanità intera. E’ stata istituita proprio per celebrare il pianeta che ci ospita e promuoverne la salvaguardia. Vediamo come e dove è nata e perché tutti dovremmo, almeno una volta l’anno, fermarci a riflettere.

Perché si celebra la Giornata Mondiale della Terra?

L’Earth Day o Giornata Mondiale della Terra è un evento nato per promuovere il benessere, il rispetto e la salvaguardia del pianeta. L’idea di creare una manifestazione di questo tipo, che coinvolgesse l’intera umanità, ha iniziato a prendere forma nel 1962, per volere del senatore statunitense Gaylord Nelson. Quest’ultimo è riuscito a coinvolgere diversi esponenti del mondo politico, tra cui Robert Kennedy che nel 1963 ha tenuto conferenze su temi ambientali in ben 11 Stati del Paese.

Bisogna attendere il 1969 per un passo più concreto, ovviamente resosi necessario a causa di un disastro ambientale che si sarebbe potuto evitare. Stiamo parlando della fuoriuscita di petrolio dal pozzo della Union Oi, al largo di Santa Barbara, in California. Davanti a questa tragedia, Nelson ha dichiarato: “Tutte le persone, a prescindere dall’etnia, dal sesso, dal proprio reddito o provenienza geografica, hanno il diritto ad un ambiente sano, equilibrato e sostenibile“.

Il 22 aprile 1970, prendendo spunto dalle parole del senatore Gaylord, 20 milioni di cittadini americani, tra cui volti famosi come Paul Newman, diedero vita ad una grande manifestazione in difesa del pianeta. Una mobilitazione simile non si era mai vista e da quel giorno, il 22 aprile ha preso il nome di Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra.

Giornata Mondiale della Terra: quando si celebra?

La manifestazione americana del 1970 ha dato il via a tante altre iniziative in tutto mondo, contribuendo all’apertura di un dibattito all’interno delle Nazioni Unite. Pian piano, tutti gli Stati del pianeta hanno iniziato a celebrare la Giornata Mondiale della Terra, organizzando manifestazioni il 22 aprile di ogni anno. Oggi, questo evento coinvolge un miliardo di persone in ben 192 paesi.

Dall’inquinamento di aria, acqua e suolo alla la distruzione degli ecosistemi, passando per le migliaia di piante e specie animali che scompaiono e l’esaurimento delle risorse non rinnovabili: sono tanti i temi che tutti dovremmo avere a cuore, non solo in occasione dell’Earth Day. Pensate che, durante il 20esimo anniversario della Giornata, un team di alpinisti americani, sovietici e cinesi hanno fatto una scalata sul monte Everest in collegamento mondiale, trasportando a valle oltre 2 tonnellate di rifiuti lasciati in vetta da precedenti missioni.