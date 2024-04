Vi proponiamo una selezione di frasi per la Cresima di Madre Teresa di Calcutta, perfette per fare gli auguri in un giorno così importante.

La Cresima è uno sacramento molto importante, che conferma la fede in Dio, “Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra“. Vi proponiamo una selezione di frasi di Madre Teresa di Calcutta che potete utilizzare per fare gli auguri al cresimando o alla cresimanda.

Frasi per la Cresima di Madre Teresa di Calcutta

Sacramento che si celebra in piena consapevolezza, la Cresima “dona lo Spirito Santo” e consente di sentirsi più vicino a Cristo e alla Chiesa. E’ importante, quindi, rivolgere auguri sinceri e profondi ai cresimandi. Se non avete idee, potete prendere spunto dalle bellissime frasi di Madre Teresa di Calcutta. Alcune sono dedicate proprio alla Confermazione, mentre altre anche se non lo sono possono tranquillamente essere utilizzate anche in questo giorno.

Una volta che Dio è dentro di te, è per tutta la vita, e non c’è alcun dubbio. Si possono avere incertezze, è vero. Ma quella particolare non tornerà più.

Sii l’espressione della bontà di Dio.

Non cercate Gesù in terre lontane: Lui non è là. E’ vicino a voi. E’ con voi.

È amando Nostro Signore e il prossimo che la nostra umiltà fiorirà, ed è nell’essere umile che il nostro amore diventerà vero, devoto, ardente.

Gesù vieni nel mio cuore, prega con me, prega in me, perché io impari da te a pregare.

Nella vita dello spirito chi non va avanti va indietro, chi non cammina guadagnando cammina perdendo.

Gesù è Dio: pertanto il Suo amore, la Sua sete sono infiniti.

Sono una piccola matita nelle mani di Dio.

Preferirei fare errori nella gentilezza e nella compassione che i miracoli nella cattiveria e durezza.

Il male mette le radici quando un uomo comincia a pensare di essere migliore degli altri.

La gioia è molto contagiosa; quindi, siate sempre pieni di gioia.

Quando tu non hai niente, allora tu hai tutto.

Non è abbastanza dire: “Io amo Dio”. Io devo amare anche il mio prossimo.

Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a Dio.

Ieri è passato. Domani non è ancora arrivato. Abbiamo solo oggi: cominciamo.

Dio non pretende da me che abbia successo. Dio mi chiede di essere fedele.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammirala. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La vita è preziosa, abbine cura. La vita è una ricchezza, conservala La vita è amore, godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è una promessa, adempila La vita è tristezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila.

Dio agisce sempre secondo le vie più semplici.

Se non sai riconoscere Cristo nei poveri non potrai trovarlo neppure nell’Eucaristia. Una sola, identica, uguale fede illumina entrambe le cose.

Ama la vita e amala seppure non ti da ciò che potrebbe, amala anche se non è come tu la vorresti, amala quando nasci e ogni volta che stai per morire. Non amare mai senza amore, non vivere mai senza vita.

Non abbiate timore di amare sino alla sofferenza, poiché è il modo in cui Gesù ha amato.

Frasi di auguri per la Cresima

Le frasi di Madre Teresa di Calcutta sono perfette per la Cresima, ma anche per tutti gli altri Sacramenti o per le occasioni importanti, come i matrimoni.