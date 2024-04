Vi proponiamo una selezione di belle frasi sui ricordi, per omaggiare il passato o, perché no, per farci definitivamente pace.

Le più belle frasi sui ricordi

Che peso hanno i ricordi nella vita? Sono fondamentali, anche se qualcuno fa il possibile per dimenticarli. Il passato, che sia bello o brutto, fa parte dell’esistenza di ogni individuo. Si può provare ad ignorarlo per un tempo più o meno lungo, ma prima o poi presenta il conto e chiede di emergere. Vi proponiamo una selezione di frasi sui ricordi, utili anche per lasciare libere tutte le emozioni, positive e negative.

Possiamo ancora vedere la luce di stelle che non esistono più da secoli. Così ancora ti riempie e folgora il ricordo di qualcuno che hai amato per poi vederlo andar via. (Khalil Gibran)

I ricordi battono dentro di me come un secondo cuore. (John Banville)

Il ricordo potrebbe benissimo essere una cascata di stelle viste fuori da una finestra al crepuscolo. (Kawai Strong Washburn)

Non c’è nessun maggior dolore che ricordarsi del tempo felice nella miseria. (Dante Alighieri)

Solo i ricordi più veri ci trovano, come lettere indirizzate a chi siamo stati. (Simon Van Booy)

Alcuni ricordi sono indimenticabili, rimangono sempre vividi e commoventi. (Joseph B. Wirthlin)

Non si ricordano i giorni, si ricordano gli attimi. (Cesare Pavese)

La vita non può essere vissuta a ritroso. Ma i nostri ricordi compensano rendendo alcuni momenti davvero indimenticabili. (Avijeet Das)

Adoro questi ricordi indimenticabili casuali che mi fanno sorridere, non importa cosa sta succedendo nella mia vita in questo momento. (Meena Chakrabarty)

I bei ricordi non scompaiono mai. Nel peggiore dei casi si addormentano nei sotterranei dell’anima, salvo, poi, risvegliarsi all’improvviso quando sentono il motivo di una vecchia canzone. (Luciano De Crescenzo)

Conserva tutti i ricordi indimenticabili speciali per le vite a venire. (Mattie Stepanek)

Non esiste separazione definitiva finché esiste il ricordo. (Isabel Allende)

L’estate passa e ci si ricorda della propria esuberanza. (Yoko Ono)

Tutto sommato è stata un’estate indimenticabile… una di quelle estati che, in una fortunata combinazione di clima incantevole, amici deliziosi e attività splendide, si avvicinano alla perfezione come nient’altro in questo mondo. (Lucy Maud Montgomery)

La nostra memoria è un mondo più perfetto rispetto all’universo: restituisce la vita a quelli che non esistono più. (Guy de Maupassant)

Alcuni dei migliori ricordi sono realizzati con le infradito. (Kellie Elmore)

È facile ora dimenticare quanto effervescenti e liberi ci siamo sentiti tutti quell’estate. (Anna Godbersen)

Quando arriva l’inverno, l’estate brilla infinitamente nei nostri cuori. (Mehmet Murat ildan)

I giorni d’estate si trasformano in ricordi che durano per tutta la vita, mentre l’autunno si avvicina e l’inverno si chiude di nuovo intorno a noi, ricordandoci che la vita è fugace, ma l’amore rimarrà sempre.

Bisogna mantenere un po’ di estate, anche in pieno inverno. (Henry David Thoreau)

Le sere d’autunno mi ricordano te. I boschi giacciono bui, il giorno si scolora ai bordi dei colli in rosse aureole. (Herman Hesse)

Il piacere è il fiore che passa; il ricordo, il profumo duraturo. (Jean de Boufflers)

I ricordi sono come il vino che decanta dentro la bottiglia: rimangono limpidi e il torbido resta sul fondo. Non bisogna agitarla, la bottiglia. (Mario Rigoni Stern)

Il tempo si muove in una direzione, i ricordi in un’altra. (William Gibson)

I ricordi che abbiamo gli uni degli altri, anche nell’amore, non coincidono mai. (Marcel Proust)

Sei andato via, ma i tuoi ricordi sono rimasti. (Avijeet Das)

L’infanzia è la migliore di tutte le stagioni della vita, e più a lungo dura con ricordi felici, più forte è la stabilità emotiva nell’età adulta. (Venugopal Acharya)

I ricordi dell’infanzia sono i sogni rimasti con te dopo che ti sei svegliato. (Julian Barnes)

Se porti con te la tua infanzia, non invecchi mai. (Tom Stoppard)

Quando senti le parole ‘magia’ e ‘storia’, probabilmente evocheranno i pensieri delle tue fiabe preferite dell’infanzia. (Tony DiTerlizzi)

È facile amare le persone nella memoria; la cosa difficile è amarle quando sono lì davanti a te. (John Updike)

Per una persona dal cuore spezzato, i ricordi sono la parte vitale dell’infelicità. (Munia Khan)

Frasi sui ricordi per liberare le emozioni

Alcuni ricordi fanno sorridere, altri fanno piangere. Ce ne sono alcuni, poi, che fanno provare talmente tanta rabbia che non sembra essere passato un giorno da quel momento. Non importa quali siano le emozioni che suscitano, ciò che conta è essere ancora in grado di provare sentimenti.