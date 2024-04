Il Time ha pubblicato la classifica 2024 delle 100 persone più influenti del mondo: ci sono anche Giorgia Meloni, Beyoncé e Dua Lipa.

Chi sono le 100 persone più influenti del mondo nel 2024? La celebre rivista Time ha stilato la classifica dei personaggi di spicco del pianeta e tra loro spicca anche la nostra presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra gli altri nomi che sorprendono ci sono Beyoncé e Dua Lipa.

100 persone più influenti del mondo: la classifica 2024

Come ogni anno, anche per il 2024 il Time ha stilato la classifica delle 100 persone più influenti al mondo. L’elenco della rivista statunitense è diviso in sei categorie – Artisti, Icone, Pionieri, Leader, Titani e Innovatori – ognuna contenente 15 nomi. In alcune sezioni possono esserci anche più o meno rappresentanti. Questi ultimi sono personaggi che, in un modo o nell’altro, hanno migliorato o peggiorato il pianeta.

Al primo posto della categoria Artisti troviamo Dua Lipa, cantautrice e compositrice britannica di origine albanese di 28 anni. La sezione Icone, invece, vede trionfare Jennifer Coolidge, attrice americana diventata famosa per il ruolo della mamma di Steve Stifler nella serie cinematografica American Pie. Anche la prima posizione di Pionieri è occupata da una donna: Amala Rat, in arte Doja Cat. Cantante, rapper e produttrice discografica, si è fatta conoscere grazie a TikTok.

Ad aprire la categoria Leader è Yulia Navalnaya, vedova del dissidente russo Aleksej Navalny morto lo scorso 16 febbraio. I media occidentali la descrivono come la leader dell’opposizione al presidente Putin. Il primo posto della sezione Titani è andato ad Angela Bassett, attrice, regista e doppiatrice americana, mentre quello degli Innovatori l’ha conquistato Jensen Huang. Quest’ultimo è un imprenditore e ingegnere elettrico americano di origine taiwanese, co-fondatore, presidente e CEO della società di processori grafici NVIDIA.

100 persone più influenti del mondo: in classifica anche Giorgia Meloni

Nella classifica 2024 delle 100 persone più influenti al mondo ci sono alcuni nomi che sorprendono. In primis, Giorgia Meloni. La scheda della nostra presidente del Consiglio recita: “Quando Giorgia Meloni è salita al potere in Italia nel 2022, diventando la prima donna leader del Paese, molti osservatori nutrivano timori per il suo partito di estrema destra e per l’impatto che avrebbe avuto sull’Europa e sul mondo. Ma a due anni di distanza, Meloni rimane popolare, non solo in Italia, ma anche tra i leader occidentali, molti dei quali sono stati rallegrati dal suo fermo sostegno all’Ucraina (e, in particolare, dalla sua capacità di persuadere leader come l’ungherese Viktor Orban a sostenere i finanziamenti europei a Kiev)“.

Altri nomi che sorprendono? Bella Hadid nella sezione Pionieri, Beyoncé e Lionel Messi nei Titani e Kylie Minogue nella Icone.