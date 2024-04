C’è grande fermento per un’asta che si terrà a breve in una città italiana: verranno battuti 42 oggetti appartenuti a Lucio Dalla.

I fan di Lucio Dalla non stanno più nella pelle: a breve verranno messi all’asta 42 oggetti appartenuti all’indimenticabile cantautore scomparso nel 2012. Dal manoscritto di Caruso ad un vinile autografato di Nuvolari, passando per un portasigarette e gli occhiali tondi da vista: ecco dove e quando si svolge la battuta.

Lucio Dalla, all’asta 42 oggetti dell’artista

A distanza di dodici anni dalla morte di Lucio Dalla, nella sua città natale si organizza un’asta che di certo attirerà molti fan. Presso il Grand Hotel Majestic, situato in pieno centro a Bologna, precisamente in via dell’Indipendenza 8, verranno battuti per 42 oggetti appartenuti all’indimenticabile artista. Dall’agenda personale del 1967 alla maglia della nazionale argentina regalata e autografata da Maradona, passando per alcuni strumenti, delle serigrafie firmate da Bettino Craxi e un manoscritto di Caruso: questa è soltanto una parte della sua collezione. C’è perfino la 500 rossa che il cantautore utilizzava per muoversi in città.

Un grande evento, che attirerà a Bologna sia semplici fan che collezionisti. Il responsabile dell’asta, Antonio Giusti, ha rivelato che i 42 oggetti appartenuti a Lucio provengono tutti da collezioni private. Ha dichiarato: “Ci sono delle cose molto particolari, a partire dai testi di Henna, di Caruso, la maglia di Maradona. Tra strumenti, effetti personali, testi, manoscritti e occhiali, è una collezione importante del cantautore. C’è anche il suo sassofono, uno dei due che lui usava in modo abbastanza costante – iniziò la carriera come jazzista – e che lo accompagnò nella musica leggera. Un pezzo importante, raro e significativo del maestro“.

Quando si svolge l’asta degli oggetti di Lucio Dalla?

L’asta, curata da Giusti Aste e organizzata da Stefano Cantaroni, amico di Dalla, vedrà un battitore d’eccezione, un altro grande amico dell’artista, Enzo Bollani. Quest’ultimo ha dichiarato: “Ho deciso di mettere a disposizione delle persone che amano la musica di Lucio tutto quello che secondo me è più rappresentativo e più bello, per esempio anche i regali che gli ha fatto Sozzani, sua grande e vera amica vera. Quest’asta ha il merito di mettere a disposizione delle persone una parte della vita di Lucio, cosa che fin qui non si è mai vista. Lucio è di tutti“.

L’appuntamento per l’asta degli oggetti di Dalla è fissato per il 18 maggio 2024, presso il Grand Hotel Majestic. Dalle ore 10 alle 15 ci sarà l’esposizione, mentre la battitura prenderà il via alle ore 16 e andrà avanti fino a esaurimento pezzi.