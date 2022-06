Il 1 Giugno è la festa dei genitori. Una ricorrenza che da qualche anno è ormai celebrata in tutto il giorno.

Essere genitori è ben più di mettere al mondo dei figli. Significa, accudirli, crescerli, seguirli nel loro percorso, tracciarne alcuni punti e assistere da lontano ma sempre con sguardo vigile ogni loro mossa. Si tratta di un ruolo importante e fondamentale nella formazione degli uomini e delle donne di domani. E per questo, dal 1 Giugno, è nata proprio la festa dedicata ai genitori.

Una festa che punta a porre l’accento sulla loro importanza e sul compito delicato che si assumono ogni qual volta decidono di mettere al mondo, adottare o accudire un bambino.

Com’è nata la festa dei genitori

La giornata mondiale dei genitori, nota anche come Global Day of Parents, è stata istituita dalle Nazioni Unite il 17 Settembre 2012.

famiglia felice

Il motivo è appunto quello di volgere una dedica all’importantissimo ruolo che i genitori hanno verso i propri figli. Un ruolo che va dal proteggere, educare, accudire e aiutare a crescere nel miglior modo possibile quelli che saranno gli adulti e i futuri genitori di domani.

Al centro di questa festa ci sono ogni anno eventi sempre diversi ed un tema che cambia di volta in volta ma che è sempre dedicato all’importanza del ruolo genitoriale e al compito delicato e al contempo prezioso che un padre e una madre hanno da sempre nella vita di ogni essere umano.

Le istituzioni e la giornata dei genitori

Tra le tante iniziative, non ci sono solo quelle di aggregazione ma anche quelle volute da enti e associazioni che mirano ad una maggior cura del ruolo genitoriale.

Per far sì che i genitori siano in grado di svolgere al meglio il loro ruolo è infatti importante che siano messi nelle condizioni di farlo.

Da qui, la necessità espressa da diversi enti di preoccuparsi di supportare i genitori attraverso fondi e aiuti di ogni tipo. Possibilità che per diventare concrete hanno bisogno di nuove norme e di leggi a misura della famiglia, che siano inclusive, in grado di guardare avanti e di offrire ciò che davvero serve a chi oggi decide di accogliere un bambino all’interno della coppia.

