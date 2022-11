Il 25 novembre 2022 si celebra Giornata internazionale della violenza contro le donne: tante le iniziative, alcune molto importanti.

La Giornata internazionale della violenza contro le donne si celebra il 25 novembre 2022 e c’è ancora bisogno di ricordare che chi ama non picchia. Ogni anno sono 50mila le donne che chiamano i centri anti violenza per chiedere aiuto e i femminicidi non accennano a diminuire: diamo uno sguardo alle iniziative più importanti.

Giornata internazionale della violenza contro le donne 2022: le iniziative

Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Considerando che i dati dei femminicidi e degli abusi continuano ad aumentare, sono sempre maggiori le iniziative che fondazioni, associazioni, Onlus, ospedali e via dicendo propongono per dire “Stop alla violenza”. Fondazione Onda (Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere) organizza l’(H)-Open Week dedicato alle donne vittime di abusi. Fino al 26 novembre, nei centri antiviolenza e negli ospedali aderenti sono disponibili servizi gratuiti per supportare la popolazione femminile.

Affidea Italia, invece, offre supporto psicologico gratuito a tutte le donne che vivono o hanno vissuto una situazione di disagio e necessitano di ascolto. Gli incontri si possono effettuare sia in presenza che online. Anche l’AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) di Milano mette in campo il suo servizio telefonico di ascolto. Attivo tutti i giorni, è rivolto alle persone che hanno bisogno di una parola di conforto.

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Biodermogenesi rinnova il suo impegno con il progetto RigeneraDerma. Questo offre la cura delle cicatrici al viso e sul corpo a 500 persone che non hanno disponibilità economiche. Tra le iniziative merita menzione anche quella del gruppo Korian che, in collaborazione con l’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, supporta le donne con il Fondo Autonomia. Questo consente di dare un sostegno economico per il pagamento di affitto e utenze e mette a disposizione due appartamenti protetti della Residenza Vittoria di Brescia.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: una petizione per la vita

Sono 50mila le donne che ogni anno si rivolgono ai centri antiviolenza. Purtroppo, in Italia, a causa di politiche frammentarie e finanziamenti inadeguati, non tutti i territori hanno la possibilità di offrire l’assistenza che merita la popolazione femminile vittima di violenza. E’ per questo che ActionAid chiede di firmare la petizione FreeNotFreezed, con la speranza di ottenere maggiore supporto da parte del Governo. Ambasciatrice dell’importante campagna è l’attrice Claudia Gerini.

Riproduzione riservata © 2022 - DG