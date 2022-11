Saranno tre donne a raccontare la vita di Silvio Berlusconi nello spettacolo che andrà in scena dal 25 marzo al 29 aprile 2023.

Al Southwark Playhouse Elephant di Londra, dal 25 marzo al 29 aprile 2023, andrà in scena uno spettacolo davvero particolare. Ideato da Alan Hayling e diretto da James Grieve, questo particolare musical satirico avrà infatti come protagonista Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia verrà raccontato da tre donne che sveleranno molti dettagli sulla sua vita da un punto di vista del tutto nuovo.

Berlusconi: lo spettacolo che racconta la vita del Cavaliere

SILVIO BERLUSCONI

Silvio Berlusconi sarà protagonista di un musical satirico che andrà in scena a Londra il prossimo anno. A produrre questo spettacolo sarà Francesca Moody, conosciuta al pubblico per lo straordinario successo con la serie Fleabag.

Nel corso del musical si cercherà di raccontare la vita del Cavaliere attraverso gli occhi di tre donne. Al magistrato Ilda Boccassini e all’ex moglie Veronica Lario, infatti, verrà affiancata una giornalista di cui ancora non si conosce il nome. Quest’ultima raccoglierà le testimonianze di persone reali mostrando la figura del politico italiano “sotto una feroce lente femminista”, ha spiegato Moody.

Trattandosi di un musical, chiaramente sarà molto importante la colonna sonora che verrà curata da Ricky Simmonds e Simon Vaughan. Questa sarà un mix perfetto tra pop, beat e canzoni in stile Eurotrash.

Qual è l’obiettivo del musical?

Lo scopo dello spettacolo è quello di raccontare la figura di Silvio Berlusconi svelando molti dettagli su di lui. In particolare, si cercherà di spiegare come ha aperto le porte a un tipo di leadership politica populista che poi successivamente è stata riproposta anche da altri politici. In questo musical comunque non si farà della satira ma si cercherà di rimanere il più possibili fedeli alla realtà.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG