Le frasi sul silenzio, così come i proverbi a tema, possono essere riferiti alla quiete della natura, ma anche a quella dell’animo.

La pace, la quiete e la tranquillità sono argomenti che hanno sempre attratto la curiosità delle persone. I più grandi autori hanno dedicato all’assenza di suoni vocali pagine e pagine, lasciando ai posteri citazioni da pelle d’oca. Vediamo quali sono le frasi sul silenzio più belle di sempre.

Le più belle frasi celebri sul silenzio

Ci sono persone che odiano il silenzio, ne hanno quasi timore. Eppure, immersi come siamo nella frenesia quotidiana, tutti avremmo bisogno di almeno dieci minuti al giorno di assoluta quiete. La pace, con in sottofondo solo i rumori della natura, rappresenta un vero e proprio trattamento rigenerante, sia per il corpo che per la mente. Di seguito, una selezione di citazioni sul silenzio:

Il silenzio è la forma più alta della parola; comprenderlo è la forma più alta dell’essere umano. (EliSaby)

Il silenzio è la gentilezza dell’universo. (Abdelmajid Benjelloun)

In un atteggiamento di silenzio l’anima trova il percorso in una luce più chiara, e ciò che è sfuggente e ingannevole si risolve in un cristallo di chiarezza. (Gandhi)

Ho cominciato a rendermi conto che si può ascoltare il silenzio e imparare da esso. Ha una qualità e una dimensione tutta sua. (Chaim Potok)

Grida e tutti ti sentono. Sussurra e solo chi ti è vicino capisce quello che dici. Taci e solo il tuo amico migliore sa ciò che vuoi dire. (Linda MacFarlane)

L’uomo in silenzio è più bello da ascoltare. (Proverbio giapponese)

Ascoltiamo troppo il telefono e ascoltiamo troppo poco la natura. Il vento è uno dei miei suoni. Un suono solitario, forse, ma rilassante. Ognuno di noi dovrebbe avere il proprio suono personale e il suo ascolto dovrebbe renderlo euforico e vivo, o silenzioso e tranquillo… È un dato di fatto, uno dei suoni più importanti – e per me il suono per definizione – è il totale, assoluto silenzio. (André Kostelanetz)

Il silenzio è la parte più bella del mondo. Peccato che abbia poca voglia di farsi notare. (Fabrizio Caramagna)

Piena di te è la curva del silenzio. (Pablo Neruda)

L’uomo ha bisogno di un caldo silenzio, gli si dà un gelido tumulto. (Simone Weil)

Di notte, più del canto dei grilli, mi impressiona il silenzio di milioni di formiche che ascoltano. (Tudor Vasiliu)

Il silenzio è un un recinto intorno alla saggezza. (Proverbio tedesco)

Il silenzio è una fonte di grande forza. (Lao Tzu)

Spesso mi lamento perché non possiamo chiudere le orecchie con la stessa facilità con cui chiudiamo i nostri occhi. (Richard Steele)

Il silenzio è un dono universale che pochi sanno apprezzare. Forse perché non può essere comprato. I ricchi comprano rumore. L’animo umano si diletta nel silenzio della natura, che si rivela solo a chi lo cerca. (Charlie Chaplin)

E poi, il nulla. Forse solo… il rumore del silenzio, come quello che sentono gli uccelli quando volano in alto sopra la terra respirando l’aria pura e fresca della libertà.

(Fannie Flagg) Cerchiamo di stare in silenzio, se vogliamo ascoltare i sussurri degli dei. (Ralph Waldo Emerson)

Lo stato attuale del mondo – e in effetti tutto ciò che è vivente – è ammalato. Se fossi un medico e mi venisse chiesto un consiglio, direi: Create il silenzio! Conducete gli uomini al silenzio! (Sören Kierkegaard)

Abituata alla patina di rumore, alla parola d’ordine della promozione, alle relazioni pubbliche, e alla ricerca di mercato, la società è sospettosa di coloro che apprezzano il silenzio. (John Lahr)

Il silenzio è profondo come l’eternità; il discorso, superficiale come il tempo. (Thomas Carlyle)

Impara a metterti in contatto con il silenzio dentro di te e scoprirai che tutto in questa vita ha uno scopo. (Elisabeth Kubler-Ross)

I miei hobby personali sono la lettura, l’ascolto della musica, e il silenzio. (Edith Sitwell)

Insegna a tuo figlio a tacere: a parlare imparerà da solo. (Benjamin Franklin)

Il vero silenzio è il riposo della mente; è per lo spirito ciò che il sonno è per il corpo, nutrimento e ristoro. (William Penn)

Il silenzio è una cosa che suona, per chi ascolta avidamente. (Guendalina Bennett)

Il silenzio può talvolta far le veci della saggezza per il povero di spirito, e della sapienza per l’ignorante. (Joseph Antoine Dinouart)

Talvolta il silenzio del saggio vale più del ragionamento del filosofo: è una lezione per gli impertinenti e una punizione per i colpevoli. (Joseph Antoine Dinouart)

Meglio tacere e passare per idiota che parlare e dissipare ogni dubbio. (Abraham Lincoln)

Fa’ silenzio intorno a te, se vuoi udir cantare l’anima tua. (Arturo Graf)

Le frasi e i proverbi sul silenzio non sono di certo finiti qui. Dalla quiete della montagna, del mare e della natura in generale, si passa a quella che, talvolta, vige tra le persone.

Silenzi: gli aforismi dei grandi autori

La quiete è rigenerante, ma c’è un tipo di silenzio che fa male. Che sia in amore o in amicizia, non ricevere una risposta se non il nulla è avvilente. Di seguito, una selezione di aforismi sul silenzio delle persone:

Il silenzio non fa domande, ma può darci una risposta a tutto. (Ernst Ferstl)

Il tuo silenzio è di stella, così lontano e semplice. (Pablo Neruda)

Tra noi due è accaduto qualcosa che non si può più passare sotto silenzio. Si tace per tutta la vita dei fatti più essenziali. Di questo silenzio a volte si muore. A volte invece si ha la possibilità di parlare… e in questi casi non si può, non è ammissibile che si continui a tacere. (Sándor Márai)

Quell’uomo mi ha offerto, una sera, un bellissimo momento di silenzio. Non lo dimenticherò tanto presto. E’ uno dei miei ricordi migliori dell’anno. C’è chi serba il ricordo delle sue conversazioni, io rammento quel silenzio. (Nina Berberova)

In amore un silenzio vale più di un discorso. (Blaise Pascal)

Quel che amore tracciò in silenzio, accoglilo, che udir con gli occhi è finezza d’amore. (William Shakespeare)

In amore, ci preoccupiamo più dei significati dei silenzi che di quelli delle parole. (Mason Cooley)

Gli uomini temono il silenzio perché temono la solitudine, perché entrambi lasciano intravedere il terrore del nulla della vita. (André Maurois)

Il silenzio è la sola cosa d’oro che le donne detestano. (Mary Wilson Little)

Il silenzio è un testo facile da fraintendere. (Attanasio)

Ogni lingua ha un suo silenzio. (Elias Canetti)

Su ciò di cui non si può parlare è bene tacere. (Ludwig Wittgenstein)

Immagina il silenzio se tutti dicessero solo quello che sanno? (Karel Capek)

Il silenzio dell’invidioso fa molto rumore. (Kahlil Gibran)

Parlare bene ed eloquentemente è una gran bella arte, ma è parimenti grande quella di conoscere il momento giusto in cui smettere. (Wolfgang Amadeus Mozart)

C’è un silenzio del cielo prima del temporale, delle foreste prima che si levi il vento, del mare calmo della sera, di quelli che si amano, della nostra anima, poi c’è un silenzio che chiede soltanto di essere ascoltato. (Romano Battaglia)

La parola giusta può essere efficace, ma nessuna parola è tanto efficace quanto un silenzio al momento giusto. (Mark Twain)

La parola è una chiave, ma il silenzio è un grimaldello. (Gesualdo Bufalino)

Amico è con chi puoi stare in silenzio. (Camillo Sbarbaro)

Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole. (Elbert Hubbard)

Guarda come la natura – gli alberi, i fiori, l’erba – cresce in silenzio; guarda le stelle, la luna, il sole muoversi in silenzio… Abbiamo bisogno di silenzio per riuscire a toccare le anime. (Madre Teresa di Calcutta)

Il silenzio è la voce di un altro alfabeto che ci parla dentro. (Valentino Bombiani)

Un bel tacer non fu mai scritto. (Proverbio)

Se colui che non sa rimanesse in silenzio, la discordia cesserebbe. (Socrate)

Il silenzio è uno degli argomenti più difficili da confutare. (Josh Billings)

Nella vita, come nell’arte, è difficile dire qualche cosa che sia altrettanto efficace del silenzio. (Ludwig Wittgenstein)

Con gli anni si imparano le potenti, misteriose qualità del silenzio. Gli altri parlano, tu taci e li domini. (Fausto Gianfranceschi)

Il silenzio non ha mai tradito nessuno. (Antoine Rivarol)

Le nostre vite cominciano a finire il giorno in cui stiamo zitti di fronte alle cose che contano. (Martin Luther King)

Il silenzio mi salva dall’essere nel torto (e dall’essere stupido), ma mi priva anche della possibilità di avere ragione. (Ígor Fiódorovich Stravinskij)

