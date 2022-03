Marina Oysyannikova è sulla bocca di tutti per aver protestato in diretta contro la guerra tra Russia e Ucraina: ecco qual è la sua situazione al momento e cosa rischia.

Marina Ovsyannikova, giornalista russa molto affermata, ha alzato un cartello durante una diretta su Channel One per denunciare la guerra, una mossa che il Cremlino ha definito “teppismo”.

L’eccezionale atto di sfida di Marina Ovsyannikova è stato visto da oltre 250 milioni di telespettatori e avuto delle conseguenze per lei. Detenuta dalle guardie poco dopo l’evento, gli avvocati hanno trascorso quasi 24 ore a cercarla, prima che la giornalista apparisse finalmente martedì sera al tribunale distrettuale di Ostankino di Mosca. Da allora è stata multata di 30.000 rubli e rilasciata dal tribunale, dopo essersi dichiarata non colpevole dell’accusa di organizzazione di un evento pubblico non autorizzato.

La donna al momento non vuole lasciare la Russia, anche se ha paura per il suo futuro e per quello dei suoi figli. Nonostante le forti preoccupazioni, ora Marina è vista in Russia come una vera e propria eroina.

Marina Ovsyannikova è vista, infatti, come la donna più coraggiosa della Russia per il suo gesto ispiratore e pericoloso. Le sue azioni sono già state elogiate dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso di lunedì sera: ha detto di essere “grato” per i russi che combattono per dire la verità e di essere grato “alla signora che è entrata nello studio di Channel One con un poster contro la guerra”.

