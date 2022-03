Un gruppo di dipendenti Disney sta organizzando scioperi lunghi una settimana, contro la legge della Florida che vieta di affrontare argomenti inerenti alla comunità LGBQT+.

Un gruppo di dipendenti e alleati LGBTQ+ della Disney Company ha organizzato una serie di scioperi a partire da martedì, per protestare contro le risposte del CEO Bob Chapek e dell’azienda al controverso disegno di legge “Don’t Say Gay” della Florida.

Sul sito web WhereIsChapek.com , il gruppo Disney Do Better ha elencato sei richieste della Walt Disney Company, incluso il blocco a tempo indeterminato di tutte le donazioni politiche ai leader che hanno sostenuto il disegno di legge “Don’t Say Gay”, le donazioni al Trevor Project e ad altri gruppi di difesa , allocando la spesa per i contenuti per espandere la rappresentazione LGBTQ+ e avviare un marchio LGBTQ+.

Lunedì 14 marzo l’account Twitter chiamato Disney Walkout ha pubblicato un messaggio in cui spiega che “I lavoratori LGBTQA+ e i loro alleati della Walt Disney Company saranno solidali insieme nelle prossime settimane”

Nella lettera aperta al gruppo si legge: “Sostenendo i politici che hanno presentato questa legislazione e non prendendo posizione pubblica contro di essa, Chapek e la dirigenza hanno chiarito che sono più che disposti a sacrificare la salute e il benessere dei propri dipendenti al servizio dei profitti . Non lo sosterremo più”

La Disney è stata presa di mira per non aver preso posizione contro la legge della Florida, che limita il modo in cui l’identità di genere e l’orientamento sessuale possono essere discussi nelle scuole e vieta completamente le materie fino alla terza elementare.

Riproduzione riservata © 2022 - DG