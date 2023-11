La Premier Giorgia Meloni è stata fotografata da Diva e Donna con un’amica. Lo “sfogo” dopo l’addio ad Andrea Giambruno e le note vicende.

Dopo aver annunciato pubblicamente la fine della sua relazione con Andrea Giambruno, non si sono placate le voci su Giorgia Meloni e come ha reagito dopo la fine della storia col noto giornalista e conduttore, nonché padre di sua figlia. Diva e Donna ha pizzicato la Premier al bar con un’amica in quello che potrebbe essere stato uno “sfogo” dopo le note vicende.

Nell’ultimo numero del settimanale Diva e Donna, è stato pubblicato un servizio interamente dedicato alle questioni personali della Premier Giorgia Meloni. La donna, una volta chiusa la relazione con Giambruno – al netto delle voci che li vorrebbero ancora in buoni rapporti -, si sarebbe sfogata al bar con un’amica.

Nelle ultime foto pubblicate sul numero in edicola del settimanale, infatti, la Presidente del Consiglio è stata immortalata durante una chiacchierata con un’amica ai tavolini di un bar al centro di Roma. Il servizio spiega che la donna stesse parlando “in modo concitato” e stesse “gesticolando come se qualcosa la impensierisse”.

Diva e Donna stesso ha titolato “lo sfogo dopo l’addio a Giambruno”. Al momento non è dato sapere come stia affrontando tale situazione nel privato la donna ma sembra che stia provando a reagire con carattere. La Meloni è stata pizzicata in abiti casual in un momento di normalità. Nonostante il passare dei giorni, la Premier resta quindi al centro della scena mediatica.

