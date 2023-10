Momenti di ansia per le condizioni di salute di Gianni Morandi. I fan hanno notato qualcosa di strano. Pronta la replica del cantante.

Qualche momento di agitazione e ansia da parte dei fan, poi, ecco le sue parole. Gianni Morandi ha destato grande preoccupazione nelle ultime ore dopo che si è fatto vedere, ancora, con una mano fasciata. Il noto cantante, infatti, nel 2021 era stato vittima di un incidente domestico che gli aveva provocato delle fortissime ustioni agli arti anteriori che, evidentemente, ancora oggi gli causano qualche noia.

Gianni Morandi e i nuovi problemi: come sta

Gianni Morandi

A destare preoccupazione, come detto, sono state alcune foto del cantante pubblicate sui social. Morandi, infatti, nelle ultime ore, ha condiviso delle immagini che lo vedono con la mano destra fasciata. Al netto del classico buon umore che lo caratterizza, però, i fan non hanno preso gli scatti alla leggerà e in tanti hanno subito chiesto come stessero le cose.

Vista la mole di commenti ricevuti, Morandi ha voluto rassicurare tutti svelando, però, di aver avuto qualche problemino.

“Ciao Gianni come stai cosa è successo alla tua mano come mai ancora fasciata?”, “Perché la mano è nuovamente fasciata?”, “Hai ancora la mano fasciata Gianni mi dispiace” e ancora “Gianni ma la mano? Come sta?”. Tante le domande a cui il cantante ha risposto: “Abbiamo risolto qualche piccolo problema. Un caro saluto”. E poi all’ultimo scatto: “Sì, la foto è di mezz’ora fa. Foto di Anna”.

La speranza è che questi problemini risolti siano davvero superati e che presto l’artista possa tornare ad essere al 100%.

Di seguito anche il post Instagram del cantante con i vari messaggi di preoccupazione dei fan e alcune delle sue risposte: