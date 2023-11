Insieme nella stessa foto e il motivo è speciale. Gianni Morandi si è mostrato con la sua Anna in occasione del 19esimo anno di matrimonio.

Non capita spesso di vedere Gianni Morandi e sua moglie Anna insieme in una stessa foto. La maggior parte delle volte, infatti, è il cantante il protagonista degli scatti social e la sua dolce metà la “fotografa ufficiale”. Ora, però, le cose sono state diverse ed entrambi sono stati presenti nell’immagine più recente condivisa dall’artista su Instagram. Non una qualunque, bensì quella che ne celebra il loro matrimonio, arrivato oggi ai 19 anni.

Gianni Morandi, la dedica per i 19 anni di matrimonio

Gianni Morandi Anna Dan

Amatissimo e seguito da oltre 2 milioni di seguaci su Instagram, Morandi ha condiviso una foto molto speciale che riguarda lui e la sua dolce metà, Anna. Lo scatto in questione li vede protagonisti durante il loro matrimonio e lo scambio delle fedi.

Il cantante ha accompagno la foto con una dedica davvero molto dolce e tenera: “19 anni con la fede al dito. Buon anniversario a noi!”. Poche parole e semplici ma che racchiudono senza dubbio un sentimento immenso che, va detto, aldilà della giornata odierna, l’artista ha sempre manifestato e ricorda in ogni occasione.

La sua Anna, poi, lo segue in ogni impegno di lavoro e non a conferma di come la loro storia d’amore e relazione sia anche una grande amicizia.

La dedica del cantante ha portato moltissimi fan a far loro gli auguri. Tra i vari commenti, poi, si sono visti anche quelli di Chiara Ferragni e Emma Marrone, così come quelli di Pupo e Ficarra e Picone. Insomma. Morandi riesce ad unire tante generazioni, in ogni occasione.

Di seguito il tenero post Instagram del cantante dove si possono leggere anche i numerosi messaggi di auguri e di affetto dei fan: