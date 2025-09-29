Giancarlo Magalli replica a Katia Ricciarelli: “Vuole sberle? Polemica per ospitate tv. Ricambio con un abbraccio”.

Il botta e risposta tra Katia Ricciarelli e Giancarlo Magalli non accenna a placarsi. Dopo le dichiarazioni della soprano a Verissimo, in cui aveva detto che al conduttore romano darebbe anche “Una sberla“, Magalli ha scelto di replicare con un lungo post su Facebook. Nelle sue parole emergono ricordi personali, puntualizzazioni e un’accusa diretta: secondo lui, Ricciarelli starebbe cavalcando la polemica per continuare a essere invitata nei programmi televisivi. Ma scopriamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Magalli e Ricciarelli, un rapporto lungo 54 anni

Nel suo post, Giancarlo Magalli ha voluto sottolineare il legame di lunga data che lo unisce a Katia Ricciarelli: “Ci conosciamo da 54 anni, da quando nel 1971 venni nella tua città per un servizio Rai dopo la tua vittoria a un concorso lirico“.

L’amicizia con Pippo Baudo, ha aggiunto, è stata invece solida e duratura fino alla fine. Da qui la sua decisione di intervenire per chiarire alcune affermazioni fatte da Ricciarelli sul conduttore scomparso, che lui definisce “non bugiarde, ma non corrispondenti ai fatti per come li conosco io“.

Magalli ha poi ribadito la propria versione sull’episodio dell’ospedale: secondo quanto gli avrebbe raccontato Baudo, Ricciarelli arrivò tre giorni dopo l’operazione, provocando una lite che portò alla separazione. “Ho solo riportato ciò che Pippo mi disse all’epoca” ha spiegato.

“Le sberle le ricambio con un abbraccio”

Il conduttore ha voluto anche rispondere direttamente alle parole pronunciate da Ricciarelli nello studio di Silvia Toffanin: “Tu hai detto che vorresti prendermi a sberle. A questo non credo. Penso piuttosto che ti interessi mantenere viva una polemica che ti consente di andare ospite, penso retribuita, in vari programmi“.

Una frase che alza ulteriormente il livello dello scontro mediatico tra i due. Tuttavia, Magalli ha cercato di stemperare i toni con una chiusura più conciliante: “Detto questo ricambio le tue sberle con un abbraccio e spero che tutto finisca qui“.

Nonostante l’appello finale, il confronto sembra destinato a proseguire, non ci resta quindi che attendere la reazione di Katia Ricciarelli alle parole di Magalli.