Ilary Blasi e Bastian Muller, il gesto romantico sotto la Torre Eiffel

Ilary Blasi e Bastian Muller romantici a Parigi: la conduttrice sorprende i fan con un video sotto la Torre Eiffel.

Un fine settimana all’insegna dell’amore e della cultura per Ilary Blasi e Bastian Muller. La conduttrice 44enne e l’imprenditore tedesco, legati ormai da due anni, hanno scelto Parigi come meta per la loro nuova fuga romantica. Dopo essere stati in Germania per l’Oktoberfest, stavolta la coppia ha optato per l’atmosfera elegante e senza tempo della capitale francese, condividendo con i fan alcuni momenti del viaggio.

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati tra le vie di Parigi

La coppia è stata avvistata al Louvre, dove i due hanno trascorso alcune ore immersi nella bellezza delle opere d’arte più celebri al mondo. Con le audio guide alle orecchie e lo sguardo curioso, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno posato insieme in alcuni scatti che la conduttrice ha pubblicato sui social.

Dopo il museo, è stata la volta di una passeggiata tra le vie del centro, fino ad arrivare al simbolo indiscusso della città, la Tour Eiffel, che ha fatto da cornice a una serata particolarmente romantica.

Viaggi e complicità: una passione condivisa

Ilary Blasi, ex moglie di Francesco Totti e madre di Cristian, Chanel e Isabel, ha dimostrato ancora una volta la sua voglia di vivere nuove esperienze accanto al compagno. Negli ultimi mesi, infatti, alterna la sua vita tra Roma e Monaco, città in cui Bastian Muller risiede, ma non rinuncia a viaggi e scoperte in giro per l’Europa.

Proprio la passione per i viaggi sembra essere uno dei punti di forza della loro relazione: che si tratti di festival popolari o di weekend d’arte, i due riescono sempre a trovare un modo per stare insieme e rafforzare il loro legame.

A Parigi, davanti alla Torre illuminata, non sono mancati momenti di tenerezza che hanno confermato quanto la coppia sia affiatata e unita.

Ma chi sperava in un annuncio speciale è rimasto deluso: ancora nessun anello in vista per la coppia.