Secondo i rumor in circolazione un famoso volto della musica Italiana potrebbe varcare la porta rossa del GF Vip. Ecco di chi si tratterebbe.

Dagospia ha svelato alcuni retroscena sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip che, secondo indiscrezioni, potrebbe avere tra i suoi concorrenti anche il cantante Federico Rossi. Al momento sulla questione non vi sono conferme e l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto non ha ancora rotto il silenzio in merito alla questione. Sulla vicenda giungeranno delle conferme?

Federico Rossi

GF Vip: un cantante varcherà la soglia della porta rossa

In tanti tra i fan del Grande Fratello Vip sono impazienti di sapere quali saranno i personaggi che comporranno il cast della nuova edizione del programma e al momento, tra coloro che sono stati confermati, vi sono l’attrice Beatrice Luzzi e l’atleta Alex Schwazer.

L’attesa, nuova opinionista dell’ottava edizione del reality show sarà la giornalista Cesara Buonamici e per questo in tanti, tra i fan del programma, sono in trepidante attesa di conoscere le sorprese e i cambiamenti relativi a questa nuova stagione. Il programma prenderà il via dall’11 settembre e al momento l’ex fidanzato di Paola Di Benedetto non ha rotto il silenzio in merito alla sua presunta partecipazione allo show.